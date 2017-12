Podemos Granada abre la espita de su proceso interno el 2 de enero

Podemos Granada comenzará el curso político de 2018 el 2 de enero, cuando cesará el secretario general del partido en la capital, Alberto Matarán, como paso previo al proceso interno que desembocará a finales de mes en unas nuevas elecciones para elegir a un nuevo Consejo Ciudadano Municipal. En este escenario, la primera opción es que Alberto Matarán continúe en funciones hasta que se configure el nuevo órgano de dirección, aunque desde la coordinación provincial de Podemos se apunta que una posibilidad que está sobre la mesa es que sea este órgano el que tome las riendas de Podemos Granada en este tramo preelectoral.

Según aseguran fuentes de Podemos provincial ya se está trabajando en la configuración de dos listas alternativas para concurrir a las elecciones para el Consejo Ciudadano, al margen de la decisión que tome finalmente Alberto Matarán de cara a renovar el mandato que ha ejercido en los últimos tres años. "Mi compromiso en con Granada, no pienso doblegarme ante intereses de fuera", señala Matarán, que pospone la decisión de presentar una lista a que se propicie un debate de ideas sobre el proyecto de partido. "Depende de las circunstancias porque nuestro partido es Granada y, si nos dejan trabajar por la ciudad, lo haremos, pero si esto se convierte en una sucursal de anticapitalistas y de Podemos de Madrid tendremos que tomar otro rumbo, se tienen que dar las condiciones para luchar por nuestra ciudad", asegura el todavía secretario general de la formación morada. En este contexto, lamenta que la dirección regional impidiera hacer este debate con la "aquiescencia" de la dirección provincial, "que basa su estrategia en proteger a los tránsfugas Luis de Haro y Pilar Rivas", señala Matarán, que recuerda la última polémica en torno al ex jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, que no puso en su declaración de bienes su participación en una empresa del sector energético que no tiene actividad, lo que a su juicio incumple de forma "flagrante" el código ético de Podemos. "Si Teresa Rodríguez y los cargos institucionales como Jesús de Manuel, Carmen Lizárraga y Ana Terrón respaldan a Luis de Haro ellos sabrán", recalca Matarán, que también recalca que "no se sabe qué ha hecho con los 100.000 euros recibidos por el grupo provincial mientas nosotros tenemos todas nuestras facturas colgadas en internet".

Será presumiblemente entre el 8 y el 12 de enero cuando se abra el proceso electoral para configurar un nuevo Consejo Ciudadano, que por el tamaño de Granada tendría 14 miembros natos que se integrarían a través de una lista, además de diez personas que entrarían de los distintos círculos de Podemos en la capital, que son cuatro en la actualidad porque el de la Chana se encuentra inactivo.

La secretaría provincial está promoviendo por su parte otra lista aunque la intención es "presentar una lista lo más unitaria posible para que salgamos todos a una", según fuentes internas del partido consultadas por este periódico, que aseguran que ya se vislumbran dos candidatos, aunque no hay nada cerrado aún. "Debe ser una persona muy comprometida por el proceso abierto en Vamos Granada donde hay una ardua tarea por delante porque Equo se ha descolgado de esta confluencia", destacan. "Hemos conseguido unir a las tres corrientes y tenemos un equipo territorial ampliado", señalan estas mismas fuentes de Podemos provincial.

El proceso para elegir al nuevo Consejo Ciudadano de Podemos está abierto en un escenario de futuro en el que se debe resolver la relación del partido en la capita con Vamos Granada y la posible confluencia con IU, además de la configuración de una lista ciudadana para las próximas municipales, una de las grandes apuestas del sector que encabeza Alberto Matarán.