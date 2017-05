Podemos impulsa una declaración institucional en el Congreso por la integridad del TSJA

Podemos quiere que el Congreso de los Diputados se posicione en bloque por la integridad del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la capitalidad judicial de Granada. La formación pidió ayer al PSOE que retire la Proposición no de Ley que presentó durante las pasadas semanas para impulsar una declaración institucional apoyada por todas las fuerzas políticas en la que se rechace el desplazamiento de secciones aprobado por la sala de gobierno del TSJA.

Según Podemos, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya decidido dejar fuera de la agenda de la sesión plenaria el debate sobre la ubicación de las nuevas secciones penales "no impide que el Congreso se posicione claramente en defensa del Estatuto de Autonomía Andaluz" y del TSJA. Podemos pide que la Proposición no de ley que inste al gobierno a no despiezar el alto tribunal andaluz "sea presentada por todas las fuerzas políticas, tal y como se ha hecho en las declaraciones institucionales del Parlamento Andaluz, la Diputación de Granada y el propio Ayuntamiento de Granada". Por ello pidió al PSOE que la retire, "para que firmada por todas las fuerzas políticas, tenga más fuerza, unidad, y no se use como instrumento partidista, sino que ponga por delante el interés de Andalucía y Granada".

La diputada de Podemos por Granada, Ana Terrón solicitó al PSOE "poder llevar al Congreso el mismo espíritu de unidad entre los partidos, que han antepuesto el Estatuto de Autonomía y la capitalidad de la justicia en Granada frente a los intereses de cada partido".

En teoría, el CGPJ debía debatir hoy la propuesta, pero el orden del día de la sesión plenaria finalmente no incluye entre los asuntos el desplazamiento de secciones.