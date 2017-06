Podemos pide que devuelvan todo el dinero del fraude de la Alhambra

La parlamentaria y responsable de Cultura de Podemos Andalucía, Lucía Ayala, pidió a la Junta que cumpla las recomendaciones de la Intervención General tras la auditoría de la Alhambra y que recupere "hasta el último céntimo" de la mala gestión del monumento, que se consolida como el más visitado del país.

Ayala hizo estas declaraciones durante una visita a la ciudad para analizar temas patrimoniales y destacó que su formación exigirá garantías tras el "escándalo" en la gestión del Patronato de la Alhambra.

La parlamentaria Lucía Ayala avisa de que se pedirán responsabilidades

Se refirió al proceso judicial abierto en 2015 contra, entre otros investigados, la que era directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y a la auditoría de la Intervención General de la Junta, que estimó en siete millones el posible perjuicio económico por irregularidades.

Ayala preguntó al Gobierno andaluz por las medidas que adoptará para garantizar una buena dirección del monumento y ha pedido que no sean solo "dejadez y desidia" y parches a los problemas concretos.

La parlamentaria declaró además que no entiende los reparos que puso la auditoría y que no apreció la Cámara de Cuentas de Andalucía, que durante esos años auditó las cuentas del Patronato de la Alhambra y no emitió ningún informe desfavorable.