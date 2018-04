Podemos lamenta que se vincule a Andalucía con la corrupción

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, lamentó la "vergüenza" que produce ver a un ex presidente de la Junta de Andalucía sentado en el banquillo. Pérez Ganfornina insistió en que es "lamentable" que "una vez más" se vincule a Andalucía con la corrupción. Así, espera que "se resuelva pronto" el caso de los ERE para que "se aclare qué pasó con el dinero", aunque, según destacó "el problema del gobierno del PSOE en Andalucía no ha sido tanto qué han hecho con el dinero, sino lo que no han hecho" en materias como dependencia o empleo para jóvenes.

"Ese es el problema que tienen Andalucía, es el gobierno de la bicicleta, al que no le brillan los ojos y no tiene proyecto porque no ha sabido acabar con los problemas de nuestra tierra", señaló el dirigente de la formación morada.

Por su parte, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, precisó que, independientemente de lo que sentencie finalmente el tribunal, "eso no absuelve políticamente" a Chaves y al resto de responsables políticos del caso ERE porque "permitieron un claro ambiente de impunidad e irregularidades".