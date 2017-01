La Policía Local calcula un déficit de un centenar de agentes en la capital

El Ayuntamiento celebró ayer la primera mesa técnica para reducir el número de horas extra que realizan los funcionarios de la capital, en especial, pertenecientes a la Policía Local y los Bomberos. Se trata sin duda de una tarea complicada teniendo en cuenta la nefasta situación de las arcas municipales que impide realizar una oferta de empleo público acorde a las necesidades reales de la Policía Local y de los Bomberos tras años de jubilaciones sin reposición.

El jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, ofreció en el encuentro algunas de las recetas para desatascar la situación de las horas extra en un momento en que, sólo en la Policía Local, faltan al menos 100 agentes según sus estimaciones. "Desde el año 2007 hay una nula tasa de reposición de los agentes locales", destacó Moreno que recordó que está prevista la creación de 16 plazas.

De forma paralela se está llevando a cabo una fase de reorganización de servicios; de modificación del reglamento interno así como la puesta en marcha de un plan para evaluar los eventos. El citado plan, destacó Moreno, pretende valorar las celebraciones y competiciones que se lleven a cabo en la capital para decidir quién debe asumir el coste extraordinario debido al aumento de los agentes. "Habrá que analizar si el Ayuntamiento tiene que sufragar el coste de los servicios o será a través de los patrocinadores", indicó Moreno que añadió que este plan no sólo incluye a los agentes locales sino también a todos los servicios públicos que se movilizan ante estos eventos como bomberos o limpieza de la vía. Por último, en cuanto al primer encuentro, Moreno vio buena predisposición para buscar soluciones. Asimismo, mostró su comprensión ante las dificultades del equipo de gobierno teniendo en cuenta la situación económica del Ayuntamiento de Granada provocada por "una mala gestión anterior". "Yo no puedo esperar una oferta de empleo público, tengo que tomar medidas ahora", destacó el jefe de la Policía que cifró en 76.000 euros el ahorro gracias a las medidas que ha llevado a cabo desde su nombramiento.

En el mismo día, Vamos Granada insistió en aplicar medidas para ahorrar en seguridad privada en edificios públicos y que aumenten la plantilla de policía local. El concejal, Luis de Haro Rossi, pidió ayer que los edificios municipales sean custodiados por los Policías Locales. Pero además, instó a que los policías que prestasen escolta a cualquier concejal, que no sea el alcalde, pasen a servicios ordinarios que beneficien a la gente, suprimiendo los privilegios injustificados. Con el dinero ahorrado, "se podrían convocar oposiciones para el ingreso en la policía local,".

En la mesa técnica también se buscaron soluciones para paliar la falta de personal de los Bomberos. Según explicó ayer José Gabriel Hidalgo del Sindicato Andaluz de Bomberos la fórmula que solventaría el conflicto pasa, como mínimo, por unir la oferta de empleo público de 2015 y 2016 para crear un total de 16 plazas. De estas, actualmente, hay convocadas 4. Según explicó Hidalgo, desde 2010 no ha entrado ningún bombero lo que ha envejecido la plantilla hasta el punto de que la media de edad es de 49 años. "La plantilla ha disminuido tanto que para cubrir los servicios mínimos diarios se recurre a un número ingente de horas, llegando incluso a jornadas de 72 horas ininterrumpidas". Asimismo, según explicó, desde el 28 de diciembre se deniegan los asuntos particulares " para no generar más horas extra". A su juicio, es necesario convocar las 4 plazas de 2015 y las 9 de 2016 para poder hacer la campaña de verano. "Se necesita un plan de empleo contundente para crear , al menos 20 plazas al año. En los próximos tres años se jubilará otra veintena de bomberos", explicó Hidalgo que no obstante vio buena predisposición por parte del equipo de gobierno para buscar soluciones.