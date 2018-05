El jefe de la Policía Local no será cesado ni expedientado sin que haya sentencia

El jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, no va a ser cesado ni expedientado a la espera de que se celebre el juicio oral y haya sentencia por los presuntos delitos de acoso laboral y lesiones psicológicas por los que ha sido denunciado por una funcionaria, en un caso en que Fiscalía no acusa. Así lo aseguró ayer a preguntas de los periodistas el portavoz del equipo de Gobierno socialista, Baldomero Oliver. Sus declaraciones se producen después de que el Partido Popular diera un plazo de 72 horas al alcalde, Francisco Cuenca, para el cese y anunciara que, de lo contrario, estudia denunciarlo por supuesta prevaricación.

Según Baldomero Oliver, el PP tendría que pedir "perdón" a la ciudadanía por los 15 años en que ha protagonizado, en su opinión, un "espectáculo bochornoso" al frente del Ayuntamiento. "No puede dar lecciones a nadie de nada", indicó el portavoz, para quien la gestión de Moreno al frente de la Policía Local es "modélica".

En este caso hay una petición de desestimiento por parte de la propia FiscalíaBaldomero OliverPortavoz del Ayuntamiento

Oliver señaló que el PSOE "ha peleado para que Granada no sea la referencia de la corrupción al sur de Madrid" y para que "haya un ambiente de trabajo digno y tranquilo" en el Ayuntamiento.

En el caso del jefe de la Policía Local, y el de otros del ámbito judicial que afectan al Consistorio, se ha procurado "siempre ser mesurados", "prudentes" y "muy responsables", "empezando" por los que atañen a concejales del PP, agregó el edil, en presencia del alcalde, Francisco Cuenca "Esa misma dinámica es la que vamos a seguir con todos los miembros del Ayuntamiento, sean políticos, sean funcionarios, o sean jefe de la Policía", remarcó el portavoz, para quien es una "absoluta ridiculez" que el principal partido de la oposición municipal plantee una posible denuncia por defender un derecho constitucional "que toda la ciudadanía tiene" como es el de la tutela judicial efectiva.

"Hasta que no haya una sentencia firme, me parece descabellado plantear ningún tipo de cuestión que no sea que la justicia hable" y "plantee todo lo que tenga que plantear", toda vez que, en este caso, "hay una petición de desistimiento por parte de la propia Fiscalía" y "el propio jefe de la Policía se está defendiendo en un escrito ante el enésimo ataque por vía judicial que le han planteado en una gestión que, desde nuestro punto de vista, es modélica", explicó Oliver.