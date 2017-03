La Policía encuentra tres contratos de alquiler de las oficinas del PP

En el mismo edificio de la sede del Colegio de Médicos instaló el Partido Popular sus oficinas en junio de 2013, pero en este caso la ocupación es en régimen de alquiler, como pudo constatar la Policía durante los registros a las empresas de García Arrabal. Entre la documentación requisada, la UDEF se llevó tres contratos de alquiler, dos firmados y un borrador anterior.

Según el documento firmado por el presidente provincial, Sebastián Pérez, los populares tienen arrendados 1.340 metros cuadrados entre las plantas baja y primera y 300 metros más de garaje. Todo ello por 8.000 euros al mes y con una opción de compra de 2 millones de euros al cabo de 5 años, a descontar de las cuotas abonadas hasta entonces. Estas condiciones alteran sustancialmente el primer borrador de un año antes encontrado a García Arrabal. Los mismos locales (planta baja y primera) se cuantificaban entonces en 1.160 metros (casi 200 metros menos) y no se incluía el garaje. A pesar de eso, la cuota mensual inicialmente pedida era más cara, 10.000 euros. Al parecer este contrato no llegó a firmarse y se modificaron las condiciones en 2013. Además, la Policía encontró otro contrato firmado el mismo día -27 de mayo de 2013- que el del local, pero en este interviene el gerente del PP y no el presidente. El concepto son los bienes muebles, dado que la empresa de García Arrabal se encargó de las obras de acondicionamiento del local, que en otro documento interno se presupuestaban en medio millón de euros.

Por este contrato, el PP se comprometía a pagar al empresario 3.018 euros mensuales, a cargar en el mismo número de cuenta que el alquiler principal. También incluye opción de compra en diez años de 260.000 euros.

Del contrato de la sede, el de 8.000 euros firmado por el presidente, aparecen también los documentos de la declaración a Hacienda y los cheques para el depósito de la fianza. Respecto del segundo, el de las instalaciones interiores, no constan más documentos en el registro realizado.