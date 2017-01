"La Policía no trabaja en función de colores políticos sino en función de la legislación"

Aterrizó en Granada hace menos de dos semanas para dirigir el área policial que está en el punto de mira debido a la situación judicial y política actual. Licenciada en Filosofía, Ciencias de la Educación y Ciencias Políticas, formada como Agente del FBI en Quantico (Virginia, EEUU), graduada en Estudios de Justicia Criminal por la Universidad de Virginia, y postgraduada en Políticas de la Unión y Comunidades Europeas, Yolanda Rodríguez Gómez (Madrid, 1968) es la Comisaria Jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada y la primera mujer en ocupar tal cargo en la ciudad. Tras obtener el ascenso por concurso el pasado 21 de diciembre, Rodríguez se encarga de dirigir el área que investiga los actuales casos de corrupción de Granada, como son la operación Nazarí, el caso Serrallo o el de las Audioguías.

--Primera mujer que ocupa el cargo de comisaria en Granada y relativamente joven porque solo tiene 48 años...

-Llevo este puesto con mucha ilusión y responsabilidad. Es un gran honor ser la primera comisaria en Granada y pionera en la ciudad.

--¿Policía por vocación o por profesión?

-Un poco de todo. Cuando eres pequeño siempre te atraen mucho este tipo de profesiones, y a mí me encantaban las series policiacas. Veía siempre Los Ángeles de Charlie. Después conocí gente que era policía, pero por parte de mi familia no hay ningún antecedente -como se diría en esta jerga- de este tipo.

--¿Cómo fueron sus inicios en la Policía?

-Cuando finalicé los estudios universitarios me planteé el tema de la docencia. Fue entonces cuando un catedrático me comentó que podía orientar mi carrera en el ámbito policial y para ello tenía que acceder al cuerpo, pasar las oposiciones y ser un miembro más, tal y como hice. Entré en la Academia de Ávila en el año 1993, y ahí me di cuenta de que lo mío realmente no era la docencia, sino el operativo.

--Recién aterrizada en Granada...

-Sí, en Granada aún no llevo ni dos semanas. Para ser más exactos, son doce días, porque llegué el lunes 16 de enero.

--Cómo ha sido el ascenso, pasar de inspectora a comisaria, el cambio de ciudad...

-Los policías estamos relativamente acostumbrados a cambiar de residencia. En mi caso, soy de Madrid, pero comencé mi carrera profesional en Barcelona. Por razones profesionales estuve un tiempo viviendo en Estados Unidos y luego en Bruselas. Tras ello, volví a Madrid, pero viajaba muchísimo. Venir ahora a Granada es dar un paso más en el ámbito profesional. Por este motivo, mi llegada a esta ciudad fue muy ilusionante.

--¿Qué opina de Granada?

-Comparada con otros escenarios, es un sitio muy llevadero. Es una ciudad maravillosa y relativamente tranquila desde un punto de vista policial. A nivel geográfico es un lujo vivir aquí. Además, los jefes que tengo son excelentes profesionales. Si a todo eso le sumamos que la plantilla es de lujo, para mí es la guinda del pastel.

--Por la actualidad judicial y política, se trata de una de las áreas con más protagonismo entre la opinión pública, ¿cómo afronta este reto?

-Estoy tranquila. Tengo la gran fortuna de contar con unos profesionales tan magníficos, que solo me tengo que dedicar a guiarles, tratar de facilitar lo que necesiten, y a continuar con ellos en su labor y éxitos profesionales, que hasta ahora se están demostrando.

--¿Cree que hay suficiente personal o considera que se debería reforzar alguno de los grupos?

-Nunca hay suficiente personal. Es un mal endémico que tenemos en toda la Policía. No lo hay porque las bajas que estamos teniendo por jubilación, no se están reponiendo en el mismo número que deberían. No hay duda de que los grupos tendrían que ser reforzados, pero también estamos a la espera de que nos llegue personal. De hecho, cuando llega alguien de concurso de personal o méritos, nos peleamos -como se suele decir- entre las distintas brigadas, y luego entre los distintos grupos de la misma, porque hace muchísima falta.

--En su área, ¿qué grupo necesita mayor refuerzo?

-Al llevar solo dos semanas aquí no tengo suficientes elementos de juicio para poder contestar con contundencia. En general, los grupos funcionan bien a pesar de su escasez de personal porque son tremendos profesionales y exceden el horario que les corresponde. Esto sucede porque es una profesión muy vocacional y, cuando se inicia un tema, uno se involucra tanto que es más fuerte la motivación por resolver ese asunto que el tener que cumplir con un horario.

--Muchas personas, cuando son investigadas, se quejan de que la policía no está suficientemente preparada en algunas de las materias sensibles de la actualidad. ¿Considera que necesitarían un tipo de formación adicional en ámbitos como urbanismo o economía?

-Cuando los policías son seleccionados para ingresar en la escuela de Ávila, tanto en la escala básica como en la ejecutiva, se valora mucho su formación previa. Tenemos economistas, veterinarios, médicos, abogados... Un amplio abanico de titulados universitarios, que sin duda son reforzados en nuestra división de formación. De alguna manera somos formador de formadores y estamos especializados. Cada brigada provincial lo está. Además dependemos de la central, que está en Madrid, cuyos servicios están más especializados, y en caso de necesitar apoyo, nos lo proporcionan. Por tanto, la formación policial cada día es mejor. Como todo, podría ser mejorable, pero somos grandes profesionales, estamos bien formados y vamos en la línea adecuada.

--Se habla de la posibilidad de que haya injerencias políticas en el trabajo de la policía. Esta misma semana, el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, abordó este asunto durante una entrevista de televisión y dijo que su detención fue por orden política...

-Estoy recién llegada y este caso aún lo conozco muy a groso modo. Lo que sí puedo asegurar, en mis 23 años de carrera profesional, es que la policía no trabaja en función de colores políticos. Trabaja por denuncias que presentan los ciudadanos, que se pasan a la Fiscalía o a los juzgados. Somos agentes de policía en todos los ámbitos, tanto en materia de terrorismo, como de seguridad ciudadana o policía judicial. Se trabaja en función a una normativa y legislación. ¿Que quieren hacer comentarios? Por su puesto, la gente es libre de pensar y decir lo que quiera, pero no es así.

--¿Qué opina de las relaciones de la policía con el estamento judicial?

-Estoy muy satisfecha con las relaciones que se mantienen en la actualidad. Por ejemplo, con la cantidad de fiscalías especializadas en modalidades delictivas, que tenemos la Fiscalía en materia de extranjería, de violencia de género, de xenofobia y racismo… A medida que pasa el tiempo, la sociedad y sus distintos estamentos se dan cuenta de cómo todo está cambiando: sus necesidades, la propia policía, la Fiscalía, la adjudicataria... Se están adaptando las instituciones que tenemos a las necesidades que demanda la sociedad.

--El Fiscal Superior de Andalucía ha reclamado que sean los propios fiscales los responsables de la instrucción y no los jueces y, por ende, que la policía judicial dependa de ellos. ¿Qué postura tiene al respecto?

-Tenemos que trabajar de la mano de la Fiscalía, porque la policía judicial está a su lado. Somos los defensores de la legalidad y del buen hacer. Luego entre fiscales y jueces tendría que haber la conexión que se debe, pero esa ya no es mi área de competencia.

--¿Cuáles son sus objetivos al frente de este área?

-Tratar de dejar el pabellón igual o más alto de como lo he encontrado. Intentar estar a la altura de mis compañeros, de todos los policías, oficiales, subinspectores, inspectores jefes, que están a mi cargo; disfrutar durante la etapa que me corresponda estar aquí; enorgullecer al Cuerpo Nacional de Policía, que es al que represento; y enorgullecer también a la representación femenina, que cada vez está siendo más numerosa en este cuerpo.

--Ahora mismo Granada es un escenario con bastante carga de trabajo. Hay abiertos tres grandes casos en materia fiscal, que están siendo investigados como son la operación Nazarí, el caso Serrallo o el de las Audioguías...

-Estoy aún aterrizando. Son casos tan sumamente extensos, que necesitan su tiempo para familiarizarse y tener una fotografía relativamente clara de qué ha pasado. En cualquier caso, hay profesionales muy preparados, que son muy conocedores de estos expedientes y llevan el trabajo.

--¿Sería la UDEF el grupo de trabajo que actualmente tiene más carga?

-Aquí no estamos divididos en UDEV o UDEF, sino que nos organizamos por grupos porque esto es un poco más pequeño que Madrid. Todos los grupos tienen su carga. La semana pasada acompañé al grupo de menudeo a hacer una entrada de registro, esta semana se ha realizado otra de marihuana en un piso, a la que no he podido ir porque la carga de trabajo no me lo ha permitido. El miércoles se intervino un vehículo con 10 kilos de marihuana, y ese día también se detuvo al tercer miembro del asesinato de calle Elvira. Unos tienen más repercusión social que otros, pero todos los grupos tienen su relativa carga de trabajo. Lo que más se denuncia son robos con fuerza, por este motivo, el grupo de robos está desbordado y la falta de personal es acuciante.

--Trabajo de despacho pero también dispuesta a hacer trabajo de calle...

-Creo que una parte complementa a la otra. Para poder estar en un despacho y saber lo que hay que escribir es bueno tener la experiencia de la calle y saber qué es lo que está pasando ahí, sea para poder despachar con los jefes o para poder hacer una rueda de prensa. Esa es mi forma de trabajo. Vengo desde la escala ejecutiva: ingresé en la escuela de Ávila, he pasado por las categorías de inspector e inspector jefe. Ahora he llegado a comisaria y creo que un comisario tiene que dirigir y mandar. Para saber supervisar hay que saber hacer y a mí no se me caen los anillos para ello, me los quito antes, me pongo mis guantes y salgo con los agentes e inspectores, aunque es cierto que mi rol es diferente al del resto. Cuando se entra a esta profesión es por algo. Uno se pone el mono de trabajo, igual que cuando se pone el traje de noche para ir a un cóctel.

--¿A qué ámbito se ha dedicado de forma mayoritaria?

-Básicamente me siento muy vinculada al de información, de terrorismo internacional, concretamente yihadista, y todo el de cooperación policial internacional.

--El yihadismo es algo que ahora mismo está a la orden del día, y precisamente en Granada se encuentra el monumento histórico y cultural más importante de España con la Alhambra...

-Granada y toda España, como dijo el ministro de Interior, tiene que estar muy orgullosa y tranquila porque tiene unas fuerzas y cuerpos de seguridad, en concreto una Policía Nacional, muy preparados, que velan por la seguridad y por el bienestar de todos los ciudadanos.