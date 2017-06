La Policía intensifica la 'cruzada' contra las terrazas ilegales

El Ayuntamiento ya tiene redactado su Plan Especial de Regulación de Espacios (PRET) para "compatibilizar la actividad hostelera con el uso común de tránsito y esparcimiento que tienen los espacios públicos". En el documento se especifica que las terrazas no pueden ocupar más del 30% del espacio de las plazas, lo que según este informe la Plaza de la Pescadería quedará con un total de 44 mesas a repartir entre ocho establecimientos; Plaza Nueva 83 mesas para cinco locales de restauración; y 89 mesas para once restaurantes en la Plaza de la Romanilla.

El Ayuntamiento de Granada intenta, a través de la Policía Local, regular la ocupación en las calles. Una reivindicación que exigen colectivos como La calle es de todos que defienden la vía pública como espacio para el peatón por encima de los intereses privados de los empresarios. No obstante alcanzar el equilibrio entre los intereses de unos y otros es complicado. Recientemente, la capital celebró una nueva comisión de las terrazas donde se dieron a conocer nuevas medidas centradas en el casco histórico especialmente en Pescadería, Plaza Nueva y Romanilla.

La Policía se llevó 9 mesas, 36 sillas, 3 toneles y 9 sillas altas. "Este establecimiento es reincidente en el tiempo pues se le retiró la terraza hace dos semanas a pesar de no tener permiso para su colocación", detalla la Policía Local en una nota. Los elementos requisados son almacenados en dependencias municipales, a disposición de su propietario una vez que cumpla con lo establecido en la Ordenanza Municipal de la Vía Pública.

"Reforzaremos la vigilancia los fines de semana"

La Policía Local lo tiene claro. La mayor parte de los incumplimientos se producen durante los fines de semana cuando hay una mayor afluencia de viajeros y granadinos en las calles. Es entonces cuando algunos empresarios no pueden evitar la tentación de sacar sillas y mesas extra a las calles a pesar de carecer la licencia para hacerlo. Por este motivo, según indicó ayer el portavoz de la Policía Local, los agentes intensifican su labor de vigilancia sobre los negocios de viernes a domingo. También lo hacen así con las despedidas de soltero ahora que Granada se encuentra en temporada alta de este tipo de celebraciones. "Controlamos que no beban en las calles, no hagan ruidos o lleven megáfonos", destacó.