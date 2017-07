La Policía investiga ventajas de la cúpula de Urbanismo para la adquisición de pisos

Los documentos intervenidos por la Policía en el domicilio particular y el despacho de Emilio Martín Herrera, ex jefe de Licencias del Ayuntamiento, estrechan todavía más el círculo que formaban los responsables del área de Urbanismo y algunos de los empresarios y particulares investigados en el marco del caso Nazarí. El último informe de la UDEF sobre los registros a Martín Herrera no solo confirma "el funcionamiento paralelo y anómalo" del área dirigida por la ex concejal Isabel Nieto, sino que también desvela una de las líneas de investigación del caso, que apuntaría a posibles ventajas de la cúpula de Urbanismo para adquirir inmuebles de los promotores investigados.

En concreto, el informe apunta que Martín Herrera compró un piso en la urbanización Parque Lagos -propiedad de la empresa de Roberto García Arrabal, Inversiones Área Sur-, al que se le aplicó un descuento de 6.000 euros. Según indica la Policía, que recuerda que en esta misma promoción también compraron tres pisos con sus respectivos garajes y trasteros Manuel Lorente, ex gerente de Urbanismo, y los hijos de su secretaria, todavía está por determinar si el descuento "corresponde a una promoción especial por parte de la comercializadora de los pisos a todos sus clientes o solo se ha aplicado en este caso" al investigado.

La UDEF señala la relación "más que profesional" del ex jefe de Licencias y el registrador

Más clara queda la estrecha relación entre Martín Herrera y el registrador de la propiedad Jesús Camy, también investigado en el caso. El informe de la UDEF indica que el ex jefe de Licencias y el registrador mantenían una colaboración "que estaría enmarcada dentro de una relación más que profesional", y que se desarrolló por los menos desde 2007 hasta 2012. Las anotaciones en la agenda de Emilio Martín Herrera revelan "citas más o menos periódicas" -una de ellas en el cine-, pero la Policía apunta que no hay constancia de que el Ayuntamiento pagara al registrador por los servicios prestados. En el contexto de esta relación, el informe recuerda que el registrador realizó unas obras de adecuación en un local en la calle Tórtola al que se incorporó de forma irregular el patio de luces y una escalera, y que Emilio Martín intervino para conceder la licencia de primera ocupación pese a la oposición del entonces director general de Urbanismo, Jacobo de la Rosa.

El informe sitúa a Martín Herrera en el centro de numerosas conductas "irregulares y extrañas" relacionadas tanto con los expedientes analizados en el caso Nazarí como en el caso Serrallo. La UDEF concluye que el ex jefe de Licencias elaboró informes jurídicos o escritos de alegaciones con base jurídica no siendo esta su competencia, una "intromisión" que a su juicio "puede estar motivada en un interés personal o de terceros conocidos". En esta línea sitúa su actuación sobre el Serrallo Plaza; su intervención en los pliegos para sacar a concurso las concesiones administrativas del centro comercial o del pabellón Mulhacén; o el hecho de que informara favorablemente sobre la licencia de primera ocupación de Casería de San Jerónimo pese a conocer los informes de los distintos técnicos de Urbanismo que señalaban como condición la finalización de las obras del barranco por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

En cualquier caso, los documentos recogidos en la casa y la oficina del ex jefe de Licencias permiten a la Policía sacar conclusiones que van más allá de la actuación particular del investigado. Según el informe, de los registros se desprende el "modus operandi" de la cúpula de Urbanismo para "favorecer los intereses de determinados empresarios y promotores": al empresario le surge un problema en un procedimiento urbanístico donde la norma es "contraria" a sus intereses y le plantea dicho problema a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, que a su vez "requiere al poco tiempo en una reunión normalmente a los altos cargos de Urbanismo para que se busque una solución al problema planteado", que favorece "los intereses del empresario en contra de los intereses públicos". La UDEF determina que la solución adoptada en todos los expedientes investigados "es siempre a favor" de los promotores, "aunque para ello se interprete de forma torticera la normativa urbanística", realizando informes técnicos y jurídicos por los propios implicados o por "funcionarios conniventes".