La Policía recibe datos que vinculan al PP con empresarios investigados

El Grupo de Delincuencia Económica de Granada, que trabaja en la investigación del caso Nazarí, tiene en su poder una serie de datos que relacionarían de forma directa a varios empresarios implicados en la causa con al menos una persona que habría tenido durante muchos años responsabilidades de tipo económico en el Partido Popular de esta provincia.

Esta información, que inicialmente llegó a la investigación a través de un testigo anónimo, se orienta hacia la composición de los órganos de máxima decisión de las empresas de Enrique Legerén, uno de los tres constructores que fueron detenidos el pasado 13 de abril de 2016 en la Operación Nazarí y que están siendo investigados por un supuesto trato de favor por parte del Ayuntamiento de Granada durante los mandatos del alcalde José Torres Hurtado. En la investigación inicial, su vinculación al caso se debía a los contratos de concesión para construir cinco aparcamientos en la ciudad, negocios en los que estaba asociado con el empresario José Julián Romero, otro de los investigados en este caso que fue detenido el año pasado.

La información en poder de la Policía vincula directamente a un antiguo cargo del PP de Granada, responsable de la Tesorería, con las empresas de los anteriores investigados, especialmente las de Enrique Legerén, a quien también estaría unido por lazos familiares.

El anterior responsable de finanzas del PP habría tenido también, durante esos años, cargos de responsabilidad importantes en varias empresas de construcción de Legerén y, en particular, en la sociedad que se encargó de la construcción y explotación de algunos de los aparcamientos investigados en el caso, Sierrapark SL. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, esta persona habría sido administrador mancomunado -junto a Enrique Legerén y José Julián Romero- de Sierrapark hasta 2015. Hasta ese momento compatibilizó ese cargo con el de la Tesorería del Partido Popular. En la empresa heredera de Sierrapark (para la explotación de aparcamientos), Cruz de Lagos Aparcamientos Concesionales SLU, también aparece en los registros oficiales como secretario y como consejero delegado, de forma mancomunada con Enrique Legerén Félix, que es su presidente.

La Policía también ha ampliado en los últimos meses su investigación sobre la concesión de aparcamientos en la ciudad. Para ello pidió documentación al área de Urbanismo del Ayuntamiento y a la Secretaría municipal, que está preparando un completo informe al respecto para entregar a los agentes encargados del caso.

El nombre del que fue responsable del PP también aparece en los registros oficiales vinculado a otras empresas de Legerén, como Constructora de Obras El Partal SA, concesionaria de algunas obras municipales para arreglo de calles o urbanizaciones. Esta sede empresarial también fue registrada el día de las detenciones. En esta sociedad ha tenido durante la última década varios cargos importantes, como los de consejero y secretario, desde 2004 y hasta la última anotación registral, en septiembre pasado. También aparece vinculado en años anteriores a Enrique Legerén, del que es familia política, en empresas de otro carácter, como el ámbito publicitario.

No es la primera vez que este caso ronda al PP, en particular por la ubicación de la sede del partido en uno de los edificios cuya construcción se investiga en esta causa por supuesto trato de favor al promotor por parte del Ayuntamiento. En aquella ocasión, el partido puso a disposición de los investigadores los contratos de alquiler de la sede para tratar de dejar clara su escasa vinculación al constructor Roberto García Arrabal (el tercer empresario investigado en la causa Nazarí), que solo habría sido su arrendador. Sobre estas nuevas denuncias que han llegado a la Policía, fuentes del PP aseguran no tener constancia de que se esté investigando.

La misma fuente informante alertaba a los investigadores de otras posibles conexiones, incluso familiares, entre personal destacado de la empresa de Legerén y el que fue jefe de Obras en el Ayuntamiento, Manuel Lorente, uno de los principales investigados en esta causa, al ser considerado parte de la cúpula de esa supuesta trama que esboza la Policía.