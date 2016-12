Unos días atrás, la directora de este mismo periódico se preguntaba si deberíamos creer a una persona investigada por la justicia que proclama su inocencia. La respuesta es clara: sí, por supuesto. Primero porque es el mínimo de empatía que cabe esperar de un ser humano. Segundo, y definitivo desde una perspectiva democrática, porque así lo dice la Constitución en su artículo 24.2, al establecer el derecho a la "presunción de inocencia". Pero los tiempos siempre han sido malos para este derecho. Tan malos, que la misma Unión Europea se ha visto obligada a aprobar una directiva (2016/343), para reforzarla y evitar que se presente a los investigados y acusados como culpables ante la opinión pública (¡Ah! Esos fabulosos organigramas del mal con flechitas, nombres e, incluso, fotos…).

Estoy actualmente como investigado en un proceso judicial. Estos procesos son como partidos que se juegan en una cancha concreta, los tribunales, en dos tiempos (el primero en instrucción, el segundo en vista oral) y con un árbitro usualmente objetivo, a veces caserillo. Lo juegan dos equipos, el de la Acusación y el de la Defensa. Cada vez más, los equipos de Acusación tienden a jugar un partido paralelo en otra cancha, la de los medios públicos. Es un partido falseado, pues normalmente solo juega un equipo, el acusador, y por tanto el público visualiza que el mismo realiza magníficas jugadas al primer pase y golea al equipo contrario, sin que esté presente en esa cancha. Esto siempre tiene daños colaterales para los afectados.

En nuestro caso, no hemos querido nunca jugar en este partido paralelo y engañoso. Este artículo es una excepción. Pero es importante mostrar de qué va este partido, sólo un par de detalles. Días atrás, en otro medio, y con mucho aparataje de organigramas y titulares de gran tamaño, se publicaba "un correo electrónico que la Udef muestra como prueba del supuesto amaño de las adjudicaciones en la Alhambra". El mail, de 05/07/2011, consistía en que una profesional externa, arquitecta técnica, enviaba un correo adjuntando los pliegos técnicos, mediciones, planimetría y presupuestos desglosados precisos para un "contrato de señalización", añadiendo el nombre de tres empresas especializadas. Nada irregular hasta aquí, pues la ley permite tal cosa. La ilegalidad estaba en que, tanto la Udef como una funcionaria acusadora, afirmaban que ese contrato se le había adjudicado a esa misma persona, lo que sí está prohibido por la ley. Pero una elemental búsqueda en el Portal de Contratación del Patronato nos revela que el expediente 2011/260239 ("Suministro, fabricación e instalación de la Señalización del recinto exterior de la Alhambra"), iniciado el 01/09/2011, fue adjudicado el 22/02/12 a la empresa madrileña YPunto Ending, que no tiene vinculación alguna con la persona que elaboró los pliegos. Ya digo, una investigación muy elemental, al alcance de cualquiera y, por supuesto, de quienes afirmaban lo contrario.

Un segundo botón de muestra: se sigue aireando el grave daño económico que ha sufrido la Alhambra por el caso Audioguías. La policía, por ejemplo, valora una pérdida de 2,2 millones por no haber aplicado el canon previsto al IVA devengado por la empresa adjudicataria. Hace ya muchos meses que la Agencia Tributaria fue taxativa en la contestación a la pregunta del juez: "Una vez examinado el Pliego de Prescripciones Técnicas, en opinión de esta Delegación, el importe del canon variable se calcula sobre las ventas netas sin incluir el IVA".

Y así, todo. El PP y la Junta de Andalucía volverán en las próximas semanas a salir a la cancha pública a realizar sus movimientos políticos, a lanzar nuevas suposiciones apoyadas en interpretaciones de documentos más o menos descontextualizados. Nosotros volveremos a la lucha de demostrar que sus insinuaciones son falsas. Con la carga de la prueba invertida, justo lo contrario de lo que la constitución establece. Esta es la partida que se está jugando. Nosotros no volveremos a aparecer por aquí, por ahora, porque creemos que el partido hay que jugarlo en la cancha que la ley establece. Pero no olvidemos que el derecho a la presunción de inocencia, no dar por hecho que cualquier suposición acusatoria es correcta ("algo habrán hecho", ya se sabe), exigiéndoles la carga de la prueba, es un elemento esencial de la democracia. Si se elimina con los hechos, estaremos más cerca de un sistema policial.