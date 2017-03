Primer 'encontronazo' del Metro con el tráfico rodado

Que Granada necesita un periodo de adaptación al Metro quedó ayer claro como el agua. El tráfico rodado y los peatones tienen que acostumbrarse a la presencia de un nuevo vehículo, con prioridad en la circulación, que causará más de un trastorno en la circulación. A las 11:57 horas, el Metro de Granada registraba su primer accidente de tráfico, un 'bautizo' que ha dejado una visible abolladura en el primer vagón de uno de los trenes.

La colisión se produjo en la rotonda de la Avenida de Argentinita, junto a la Cámara de Comercio, una zona en la que las colisiones de vehículos son muy frecuentes. Cuando atravesaba la rotonda, un turismo chocó contra el tranvía, que circulaba en dirección Estación de Autobuses, procedente de Villarejo. El choque no causó ningún daño personal -el Metro iba vacío y el accidente se produjo a poca velocidad-, y los daños materiales se limitaron a una notable abolladura en el vagón de cabecera del convoy y otra en el capó del vehículo privado.

El conductor del turismo asegura que el semáforo no estaba en rojo, como apuntan fuentes del Metro

Según explicaron ayer fuentes de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, el cruce está regulado semafóricamente, y en el momento del incidente el semáforo estaba en rojo para el tráfico rodado y, por tanto, habilitado el paso del Metro. Además, apuntaron que la regulación del cruce estaba reforzada por personal de señalización.

Sin embargo, el conductor del turismo que colisionó con el tranvía, César Robles, aseguró a este periódico que el semáforo no estaba en rojo, y que el personal de señalización se encontraba en el otro lado de la rotonda, no en el que se produjo el accidente. Además, indicó que el convoy no realizaba ningún sonido y que el seto que decora la rotonda estaba tan alto que impedía la visibilidad. "No lo he visto hasta que estaba encima", señaló Robles, que destacó que tampoco ayudó el empedrado sobre el que se sitúan las vías del Metro, que también ha dificultado el frenado del vehículo. Robles apuntó además que circulaba a muy poca velocidad y que por eso los daños materiales que han sufrido los dos vehículos han sido mínimos.

Al lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Policía Local, que levantaron atestado para recopilar todos los datos. Fuentes del cuerpo indicaron que de momento se están investigando las causas del accidente, aunque recordaron que el Metro tiene prioridad en la circulación.

Pese al accidente, las pruebas dinámicas del Metro siguieron desarrollándose "con total normalidad" en el conjunto del trazado, según la Agencia de Obra Pública de la Junta.