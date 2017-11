Profesionales sanitarios acusan a Candel de "ataques machistas" y piden reprobarlo

El pasado 22 de septiembre la Comisión de Igualdad del Hospital Virgen de las Nieves de Granada recibió un escrito firmado por 63 profesionales en el que se denunciaban "ataques machistas y acoso psicológico" a compañeras por parte de los médicos Jesús Candel y Enrique Marín, ambos profesionales de los hospitales de Granada. Según el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, muestran su "más enérgica repulsa" a estos "ataques", asegurando que "son continuos los insultos, las frases que denigran, injurian y ultrajan a profesionales de nuestros hospitales". Y van más allá asegurando que "a las profesionales que son mujeres se les acosa en estos insultos con ataques machistas, con mofas y alusiones despectivas por el hecho de ser mujeres".

Así, piden que "dentro de las atribuciones" que tiene dicha Comisión de Igualdad, presidida por Mónica Arenas, "en defensa de que no se produzca ninguna discriminación por razón de sexo, sean estos dos profesionales Dr. Jesús Candel y D. Enrique Marín reprobados".

En el escrito comunicado a dicha comisión adjuntan también vídeos donde "se insulta" a profesionales, entre otros nombres propios "compañeras de enfermería y medicina tanto del área de Urgencias como del área de Nefrología".

Sobre los vídeos, ponen en conocimiento de la Comisión que "teniendo en cuenta que se realizan en horario laboral y dentro de las instalaciones de los hospitales, se valore enviar informe a los servicios jurídicos del SAS por si de dichos hechos se derivara algún tipo de actuaciones disciplinarias".

En los hechos del escrito argumentan que el doctor Candel "insulta" en su vídeos "sin ningún tipo de cortapisa, pero de una forma progresiva ha ido intensificando sus ataques a compañeras de todas las categorías y especialidades, siendo muchos de estos ataques sólo por el hecho de ser mujeres, más aún si cabe si ejercen algún tipo de responsabilidad en los centros hospitalarios". "Entendemos que todo esto se agrava por el hecho de que sus seguidores en redes le secundan en estos insultos con lo que las repercusiones son masivas en una ciudad tan pequeña como es Granada. En sus vídeos llega a dar nombres y apellidos de las compañeras y si no, se escuda en apodos despectivos que no ocultan los verdaderos nombres de las compañeras", recoge el escrito, que también hace referencia a que "diariamente insulta gravemente a la presidenta de la Junta de Andalucía, la consejera de Salud y la gerente del Servicio Andaluz de Salud y no en su gestión de política sanitaria, sino haciendo declaraciones con ataques a estas por razón de su sexo, o sea por ser mujeres".

Ante ello, Granada Hoy se puso ayer en contacto con Jesús Candel quien no se quiso pronunciar sobre aquello que se expone en dicho documento. En sus declaraciones a este medio, Candel tan solo indicó que se trata de algo "muy grave esto que está pasando. Tan solo diré que gracias, pero no voy a decir más nada, he solicitado el informe y no me lo han dado. Me tendré que pronunciar en las querellas". Candel denunció ayer en un vídeo que como afectados no hayan tenido conocimiento de dicho escrito, que reclamaron a la gerencia tras tener conocimiento de su existencia por los medios de comunicación.

En redes sociales, Enrique Marín, el otro acusado, denunció que se trataba de un hecho "vergonzoso" y que no va a "consentir" este "machaque profesional y que pongan en duda nuestra honradez personal y profesional", por lo que dijo que "actuarán en consecuencia".