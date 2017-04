Propuesta de los especialistas para la gestación subrogada

"La gestación por sustitución ha de considerarse un recurso excepcional y sólo justificado cuando exista en la pareja subrogada o mujer sola subrogada una indicación médica para dicha técnica debidamente documentada o una situación de esterilidad estructural (pareja homosexual masculina u hombre sin pareja), habiéndose agotado, en su caso, otros tratamientos de fertilidad".

Ese es el punto número 1 de las bases que la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) trazó hace exactamente un año "para el supuesto de que el legislador diera en algún momento el paso de su legalización en España". La institución aclara que no hace un pronunciamiento "ni a favor ni en contra" de la gestación por sustitución dado que dentro del grupo de trabajo no hay una posición unánime, pero ese punto 1 deja claro un enfoque amplio ya que no solo abre la posibilidad -inexistente hasta ahora en España- de la técnica para las parejas heterosexuales, sino también para las homosexuales e incluso personas solas.

La SEF sostiene que con el documento -que puede consultarse en su página web- pretende "generar una reflexión multidisciplinar" y "proponer un conjunto de bases que pudieran sustentar una regulación futura en España".

En su punto 2, las bases apuntan que la parte subrogada debe cumplir unos requisitos de edad, capacidad, madurez, salud física y psicológica. Pero además, sostiene que debe comprobarse la situación socioeconómico de la gestante mediante el informe de un trabajador social "para descartar que se halle en situación grave de necesidad". También propone en su punto 5 que la gestante debe tener previamente algún hijo propio y sano con el fin de que su consentimiento sea realmente informado de lo que supone un embarazo. En el punto 7, la SEF indica que no puede haber pago de un precio, sino "una compensación económica por las molestias".