Pública &concertada: un debate en datos

En la provincia de Granada hay 6.014 alumnos extranjeros en la pública y 1.250 en la concertada. Esto supone que la concertada sólo absorbe el 16,8%. Los concertados no pueden rechazar alumnado que les corresponde. Es decir, el alumnado extranjero no demanda concertada. La concertada no tiene ningún alumno registrado que sea de otra confesión que no sea la católica.

En Granada, en el curso actual, la educación concertada supone oficialmente el 24% del total del sistema, aunque si se tabulan los propios datos de la Consejería del curso 2015/2016 -ultimo disponible- en Infantil, Primaria y ESO, el porcentaje es del 25% (78.511 frente a 27.561). Dando por bueno el dato de la Junta, el peso de la concertada en Granada es más alto que la media andaluza (20,5%). En cualquier caso, está lejos de la media española, situada en un 28%, y que supone el segundo país de la OCDE en apoyo a este tipo de centros detrás de Bélgica, donde son mayoritarios y en secundaria tienen al 60% del alumnado. Esto también va por localidades. La oferta concertada en Granada ciudad es superior a la belga y sobrepasa el 63% de las plazas en la capital, según datos del sindicato Ustea. Según esta organización, un 61% del alumnado de infantil de segundo ciclo está matriculado en la concertada, más del 65% de Primaria y más del 63% de Secundaria.Otros países europeos como Reino Unido o Italia no tienen este sistema. Hay centros públicos y privados y punto. En Granada, la educación privada (de pago) es un 4%. En Suecia y Dinamarca la educación privada no existe.

José Manuel Arias "No queremos una guerra abierta, pero se ha penalizado a la pública"

José Manuel Arias es director del centro público Alcazaba, en una de las zonas en las que conviven concertada y pública. Recuerda que en los últimos cuatro años en la zona se han perdido media docena de unidades de 3 años, todas ellas en centros públicos. "No queremos una guera abierta" con la concertada, "pero sí se ha penalizado a la pública" con la supresión de unidades, una cuestión que Arias, vicepresidente provincial de la Asociación de Directores de Colegios de Andalucía (Asadipre) plantea que debe repartirse. "Todo el mundo tiene derecho a una plaza, y a elegir, pero hay que ver si con lo que hay se puede atender" a toda la población escolar sin necesidad de mantener líneas rojas, en relación al mantenimiento de unidades en centros concertados, cuando, al mismo tiempo, se cierran clases en la pública. El principal argumento de las patronales es la demanda. Si los padres piden esos centros, hay que garantizar que tengan acceso. Sobre esto, Arias plantea varios motivos que justifican que los padres pidan plazas concertadas. "El rango de edades que cubre esos centros les tranquiliza. Aquí notamos que en sexto de Primaria les preocupa mucho pasar del colegio al instituto". Otro de los puntos es el de las instalaciones. "Tienen recursos materiales muchísimo mejores. Eso es innegable". Al hilo de esta afirmación, Arias plantea "¿cómo lo consiguen?". El director del Alcazaba plantea a su vez el mejor rendimiento que las estadísticas otorgan a los concertados, una cuestión que liga con el hecho de que "en la pública estamos encantados de atender a todo tipo de niños", y a centros como el suyo han llegado alumnos con necesidades educativas que no podían contar con determinados recursos -como profesoras de Pedagogía Terapeútica o de Audición y Lenguaje- en los concertados de la zona. "Pueden tener mejores resultados, pero no tienen las mismas necesidades". Desde Asadipre siempre se ha defendido que ambos modelos educativos pueden coexistir, y se reconoce el papel que a lo largo de las últimas décadas han tenido estos centros sostenidos con fondos públicos para universalizar la educación. "No queremos confrontación", alega, pero insiste en que "ya que exista, a todos se nos tiene que tratar por igual". En este sentido, plantera que los docentes de la pública puedan pedir plaza en centros concertados, o que quien quiera que se imparta una determinada enseñanza religiosa "se la pague" de su bolsillo.

Juan Ruiz Lucena "No hay que generalizar, hay concertados que funcionan como la pública"

Fue delegado provincial de Educación y actualmente ejerce como inspector. A lo largo de su dilatada trayectora como funcionario del sector educativo ha conocido las dos orillas. De ahí un talante mediador. "No se puede generalizar. Hay concertados que se parecen a la pública, y centros públicos que tienen un perfil similar al de algunos concertados". Para Ruiz Lucena la clave no está en la titularidad del centro, sino en el alumnado. "El Luisa de Marillac o en Amor de Dios son públicos", reflexiona en relación a dos centros educativos concertados de la zona Norte, la más deprimida de la capital. "Ese alumnado no se parece en nada" al que pueda haber en otros centros con concierto en el centro de Granada. Sobre el debate entre pública y concertada, Ruiz Lucena asume que los padres sí tienen suficiente información y "una idea de lo que quieren". Sobre el modo en el que se gestionan algunos de los concertados -y que es uno de los argumentos que esgrimen las plataformas en defensa de la pública para exigir que se revisen los conciertos- el inspector asume que "pasa lo mismo que con la sanidad. La pública atiende a todo tipo de pacientes, mientras que la privada intenta seleccionar". Ruiz Lucena admite que hay concertados que, directamente, se ponen de perfil cuando se presenta alumnado con determinadas necesidades educativas. "Hay algunos" que derivan a esos niños a la pública bajo el paraguas de la falta de medios. Sobre el papel de la Administración, Ruiz Lucena reflexiona que "se podrían haber suprimido más unidades, tanto en la concertada como en la pública".



Manuel Marchante "No hay motivos para eliminar este statu quo"

El presidente provincial de Escuelas Católicas (ECA), Manuel Marchante, explica que tanto los 30 años de historia de la concertada como el derecho de los padres a elegir avalan que perviva la coexistencia de los dos modelos. "No hay motivos para eliminar ese statu quo", concluye Marchante, que, además, incide en que las cifras indican que la reducción de plazas se da también en los centros sostenidos con fondos públicos. Marchante alega que se ha pasado de un porcentaje de reparto de plazas del 80% para la pública y el 20% para la concertada a un 81,5% para la primera y un 18,5% para los concertados. "Esa realidad está ahí". Marchante no cree que en el debate deba entrar el criterio de rentabilidad de uno y otro modelo, pero apostilla que en los concertados aportan sus propias infraestructuras, mientras que en la pública es la Administración la que tiene que dotarse y hacer esa inversión. Sobre el papel que desempeñan los concertados, asume que "lo estamos haciendo relativamente bien", con "criterios razonables", en cuando a lo educativo. "¿Por qué se cuestiona? No creo que la sociedad sea tan diferente a la de hace 30 años y quiera eliminar" los conciertos. Tampoco cree que la crisis deba asumirse como motivo para la supresión de unidades. "Habrá que ver" dónde se ha producido un descenso de la natalidad y, por lo tanto, una menor demanda de plazas educativas para ajustar a las necesidades de esas zonas las ratios. "No pedimos que se baje la ratio en todos los centros", recuerda el responsable provincial de ECA, que, sin embargo, pide un análisis sobre dónde se podrían aplicar "ratios diferenciadas" precisamente para salvar algunas de las consecuencias de la crisis.