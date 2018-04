"Queremos respetar y cuidar a quien disiente"

1creemos en un Podemos amplio, donde todo el mundo pueda encontrar un espacio. Un Podemos que respete y cuide a quien disiente. Un Podemos en el que la gente normal se sienta representada. Un Podemos que no esté pensado desde un despacho del Ayuntamiento, sino desde los barrios, los movimientos sociales, los centros de trabajo o la Universidad. Un Podemos que ponga a Granada en el centro y que trabaje por ella.

2No creo que haya una receta mágica. Pero sí que creo que la clave pasa por darnos cuenta de que somos un espacio plural, apreciar la diversidad como un valor positivo, entender que todo el mundo tenemos algo que aportar, devolverle la voz a los círculos y que nuestra única preocupación sea trabajar por la gente. Lo cierto es que parece que algo estamos haciendo bien cuando hemos conseguido un hecho inédito en casi todo el país: en nuestra candidatura contamos con inscritas de todas las sensibilidades, militantes de movimientos sociales y muchas otras personas que no se sienten encasilladas en ninguna 'familia' pero a las que este proyecto les ilusiona.

3Bueno, esa era la opinión de Matarán, que obviamente no comparto. Lo cierto es que Granada ha sido una prioridad para la dirección autonómica, como hemos comprobado con el apoyo incondicional a las protestas por la sanidad o por el mantenimiento del Tribunal Superior de Justicia en nuestra ciudad. La dirección estatal también nos ha acompañado, posicionándose de forma categórica, por ejemplo, contra el aislamiento ferroviario. Por supuesto para Podemos Granada nuestra ciudad es lo primero, pero no creemos que con estos antecedentes podamos reprocharles nada.

4No creemos que la confluencia tenga que ser solo con IU, sino también con todas las demás fuerzas del cambio y con los movimientos sociales y ciudadanos. En Granada hace años que la política no se ha hecho pensando en las personas, sino en intereses poco honestos. Creemos que es el momento de devolverle la voz a la gente, incluso para la elaboración de las listas. A mí personalmente me preocupa muy poco que la cabeza de lista sea o no de Podemos, siempre que sea una persona comprometida con los intereses de los granadinos y granadinas y con sus problemas y necesidades. Sí que le puedo anticipar que no seré yo.

5La verdad es que tengo que reconocer que la acogida ha sido mucho mejor de lo que esperaba. No solamente entre la militancia, sino entre muchas compañeras que habían dado un paso atrás en los últimos años y que han decidido reincorporarse al proyecto.

6Yo no me siento muy identificado con ninguna de estas etiquetas. Y creo que, como yo, la mayor parte de las personas inscritas. Respeto totalmente la posición de cada una y vamos a trabajar porque todas encuentren su lugar en este proyecto colectivo. Parece que lo vamos consiguiendo.

7Yo confío en los compañeros y compañeras de Madrid y estoy seguro de que van a hacer lo mejor para la gente que sufre las consecuencias de años de gobiernos del PP en la Comunidad.

8No creo que Podemos deba tratar de ocupar el puesto de los movimientos sociales ni de dirigirlos. Nuestro papel debe ser, desde el absoluto respeto a su labor, el de ponernos a su disposición y ofrecernos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades con las justas causas que defienden, incluso para llevar sus reivindicaciones a las instituciones. Por supuesto que vamos a estar a su lado, como hasta ahora hemos estado haciendo, junto con ellos, pero no vamos a ponernos al frente, porque no es nuestro papel.

9Nuestro trabajo va a ser por recuperar la Alcaldía para la gente, y no creemos que el proyecto del PSOE represente el cambio al que aspiramos. En el "no nos representan" que tanto hemos gritado, estaba incluido el PP, pero también el PSOE. En ultimísima instancia, si no queda otra opción, apoyaríamos una Alcaldía del PSOE, pero nunca formando parte de la corporación.

10Nuestros representantes están haciendo una excelente labor. De todos modos, como siempre en Podemos, cuando llegue el momento será la gente quien lo decida.

11Tenemos el convencimiento de que otra Granada es posible. Apostamos por una ciudad pensada desde abajo, con las de abajo, por las de abajo y para las de abajo. Una ciudad no diseñada exclusivamente para los turistas, sino para las personas que vivimos aquí. Una ciudad con unos servicios públicos de calidad, integradora y respetuosa con sus vecinos y vecinas. Una ciudad, por supuestísimo, libre de desahucios. Una ciudad donde la cultura y la música vuelva a la calle. Una ciudad por la que merezca la pena soñar. Una ciudad para su gente.