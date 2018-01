Queridas Reinas Magas

El cambio de año es un buen momento para reflexionar, hacer balance y redactar una lista con los propósitos para los próximos doce meses. Pero también es la fecha perfecta para pedir deseos a los Reyes Magos. Este año, sin embargo, los portavoces de los grupos municipales han cambiado el destino de sus cartas. Dado que Granada contará esta tarde con tres Reinas Magas de gran prestigio como son Marina Heredia, Mariola Cantarero y Diana Navarro, han enviado sus misivas a ellas, que estarán en la Cabalgata junto a Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar encarnados por Eric Jiménez de los Planetas, el catedrático José Antonio Lorente y el jugador del CB Granada Devin Wright.

El principal deseo del portavoz del equipo de Gobierno socialista, Baldomero Oliver, es que los "políticos granadinos sepamos estar a la altura que se merece la ciudad porque los retos son muchos y las dificultades también". Lo dice el también concejal de Economía, un área fundamental para desengrasar la atascada maquinaria municipal. "También hace falta tener más conciencia de las necesidades que tiene esta ciudad y que los grupos municipales sepan sobreponer esto a los intereses partidistas. A partir de aquí se puede buscar un consenso para que esta ciudad siga adelante".

Entre las prioridades está "salvar el Plan de Ajuste torpedeado por el PP; una vez que tengamos ordenanzas fiscales, proyectar esto en un presupuesto y disciplina durante todo el año para cumplir el plan de ajuste, por ejemplo intensificando la labor en materia de ingresos, mantener la contención del gasto o pagar a tiempo a proveedores". "El Ayuntamiento debe ser parte de la solución y no un problema para la ciudad", deseó Oliver, que también habló de todo lo que ya se está haciendo en otras áreas. Por ejemplo, esta semana se ha desvelado que Granada ha sido elegida para desarrollar un proyecto europeo de Smartcity. "Queremos que la ciudad sea conocida no solo por el turismo o sectores tradicionales; también por la estrategia de Smartcity para una buena gestión de los servicios públicos y lograr una ciudad más humana".

Pero, por delante el equipo de Gobierno socialista también pide a las Reinas Magas que se cumpla lo que está en camino, como es la llegada del legado de Lorca tras un intenso trabajo. Pero también seguir trabajando por la mejora del medio ambiente de la ciudad, el desarrollo de actividades que hagan sostenible ese medio ambiente y dentro de ese marco, la mejora de la movilidad. "Tenemos un reto básico en esa línea que es integrar el transporte urbano con el Metro y consolidar el transporte urbano con la dimensión metropolitana que hasta ahora había sido desatendida".

Oliver se refirió también al empleo y a la necesidad de continuar con los programas para beneficiar a los granadinos y remarcó que el de Granada es uno de los Ayuntamientos que más dinero destina al área de Derechos Sociales. También se busca ganar posiciones en el ranking de transparencia. Y pidió un último deseo a sus majestades: "Que 2018 no traiga nuevas sorpresas en materia de sentencias que lastren el área de Economía".

La primera petición de la portavoz del Partido Popular, Rocío Díaz, es empleo estable para Granada. "Para eso hay que tomar todas las medidas necesarias porque hay muchas personas que lo están pasando mal. Eso pasa por una política acertada con diálogo permanente con empresarios y autónomos". Pero además, Díaz desea que el Ayuntamiento logre desbloquear de una vez el presupuesto tras 19 meses de "parálisis". "Me gustaría saber por qué se tarda tanto en presentar este documento. Dice el PSOE que es por las ordenanzas fiscales pero el pasado año se aprobaron y tampoco lo hizo", detalló Díaz. Por otra parte, recordó que el equipo de Gobierno tiene "varios frentes que cerrar" e hizo una enumeración de los que consideró más relevantes: el rediseño de las líneas de autobús, los transbordos del Metro, velar por el cumplimiento de la 'desfusión' hospitalaria o pelear porque Granada sea un referente nacional, cultural y turístico. También que llegue el legado de Lorca pero "no a costa de los granadinos". "El alcalde se pone de frente con el Gobierno en temas como el AVE pero no dice nada ante Susana Díaz en temas como la salud", añadió.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, pide a Sus Majestades y al gobierno socialista un proyecto no sólo económico sino de ciudad. "Si no nos ponemos a sembrar no vamos a recoger nada. En Granada no existe la altura política, sólo se busca el rédito inmediato", dijo Olivares. Sobre cuestiones concretas, el portavoz de Cs destacó que el listado de 50 puntos propuesto por su partido y que tanto PSOE como PP firmaron al llegar a la Alcaldía eran "la siembra" y lamentó que este documento haya quedado relegado en un cajón. "El alcalde no cumple lo que dice y debería irse. Firmó que no podría gobernar nadie imputado y él lo está. Pero además no convoca la mesa de las terrazas, no rediseña las líneas de autobús ni promueve una integración tarifaria con los autobuses metropolitanos", puso como ejemplo Olivares, quien no obstante descartó por el momento una moción de censura dado que en el PP hay seis concejales imputados por firmar en la junta de Gobierno Local que dio lugar al caso Serrallo.

La portavoz de Vamos Granada, Pilar Rivas, pidió a las Reinas Magas la reconexión ferroviaria "urgente" para impulsar la ciudad pero también que la Junta de Andalucía luche por el Corredor Ferroviario, que será clave. En clave más local, Rivas defendió un cambio en el modelo de políticas sociales en un momento en que en torno a 40.000 familias granadinas sobreviven sin trabajo y ninguna prestación. "Tenemos unas políticas sociales asistencialistas que generan redes clientelares y desempoderan a la gente que no reivindica sus derechos", denunció Rivas.

Por otra parte, la portavoz pidió "más dosis de humildad" en un momento que, a su juicio, Granada vive en una campaña electoral permanente. "Cada partido arremete, preserva su espacio y se deja fuera los problemas reales de las personas", agregó Rivas, que también invitó a trabar al área de Economía municipal empezando por asuntos sencillos pero eficaces. "Que se revisen los contratos y se saneen. Aunque no resuelva al menos indicará una intención de hacer las cosas de otra manera y no cubrir las espaldas del PP".

El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, espera que 2018 traiga "pan, techo, dignidad y mucha salud a los granadinos". Pero además el portavoz deseó mucho carbón para quienes son "responsables de la corrupción, de los retrasos del AVE y la desconexión ferroviaria dado que no responden con las infraestructuras que necesita Granada. Por otra parte, Puentedura considera que las prioridades pasan por lograr un presupuesto municipal que garantice la suficiencia financiera de todos los servicios públicos y acabe con los recortes y estabilice la situación económica del Ayuntamiento, la reordenación de las líneas de autobús para recuperar al viajero y mayor transparencia y decisiones en la lucha "contra los abusos". Por último, respecto al legado de Lorca deseó que llegue cuanto antes pero con transparencia. "Ni el legado ni la figura de Lorca pueden ser la moneda de cambio para tapar irregularidades", apostilló.

Sin duda 2018 va a ser un año apasionante en materia de política municipal. A año y medio de las próximas elecciones municipales a nadie se le escapa que todos los partidos activarán todas sus estrategias de cara a la futura campaña. Es el momento de convencer al ciudadano de que merecen su voto para transformar una ciudad que, con unas arcas municipales al límite, lo tiene difícil para emprender grandes proyectos.