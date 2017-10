Rajoy reúne de urgencia al Consejo de Ministros para tomar medidas

El Gobierno no acepta la proclamación de los resultados del referéndum del 1 de octubre ni que se constate por parte de nadie en el Parlament que la mayoría de los catalanes quiere un Estado independiente y sopesa aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía catalana. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció anoche en La Moncloa para anunciar un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará hoy a las nueve de la mañana para responder a los acontecimientos de la Cámara autonómica. Sáenz de Santamaría cargó duramente contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por querer "imponer una mediación" ante la crisis abierta en Cataluña sin "volver a la legalidad". Según recalcó, el diálogo debe producirse dentro de la ley y respetando las reglas del juego.

Así se pronunció en una breve comparecencia -sin preguntas- para valorar la sesión en el Parlamento de Cataluña. La vicepresidenta criticó que Puigdemont haya llegado "tan lejos" para embarcar a Cataluña "en el mayor nivel de tensión" e "incertidumbre" de su historia. "Su discurso es el de una persona que no sabe donde está, a dónde va y con quien quiere ir", enfatizó.

La número dos del Ejecutivo central insistió en que no se puede aceptar que se dé "validez" a la ley del referéndum, porque está suspendida por el Tribunal Constitucional, al tiempo que añadió que la Generalitat no puede asumir el resultado del 1 de octubre porque fue "un acto ilegal y fraudulento", sin "las más mínimas garantías".

Igualmente, Sáenz de Santamaría subrayó que "no es aceptable" que en el Parlamento catalán se constate "por parte de nadie que la mayoría de los catalanes desean un Estado independiente en forma de república". "Por tanto, ni el señor Puigdemont ni nadie puede sacar consecuencias de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad, la del pueblo de Cataluña, de la que una vez más quieren apropiarse", resaltó.

Es más, la vicepresidenta del Gobierno -que siguió la sesión del Parlamento de Cataluña con Rajoy en la Moncloa- manifestó que ni el presidente de la Generalitat "ni nadie" puede "pretender tampoco, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación". "El diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas a su voluntad", espetó al presidente de la Generalitat.

Sáenz de Santamaría indicó que Rajoy está en contacto con los principales líderes políticos porque quiere el "máximo consenso". De hecho, anoche, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se desplazó a Moncloa para tratar con el jefe del Ejecutivo cómo responder a la comparecencia de Puigdemont.

El Gobierno solicitó al Congreso el aplazamiento de la sesión de control, que estaba prevista para las nueve de la mañana con preguntas a distintos ministros, la mayoría de las cuales se refieren precisamente a Cataluña. Finalmente, se celebrará a las once de la mañana ya que la tarde está ocupada por la comparecencia de Rajoy a petición propia ante el Pleno para explicar la postura del Ejecutivo.