Rebajasanticipadas y sin estrés

Que la campaña de rebajas ya no es como ante salta a la vista. Cada vez es más complicado encontrar tiendas abarrotadas de granadinos y visitantes que, con nervios y prisa, se lanzan a por la mejor oferta. La liberalización del calendario ha traído eso. Las compras se hacen, por así decirlo, por partes. Un día una camiseta aquí y otro día un pantalón allí. Lo que no se encuentra... se pide en la web lo que desanima a ir con rapidez a buscar la talla adecuada. Eso no impide que los comerciantes sean optimistas. Según la Federación Provincial de Comercio, los granadinos gastarán una media de hasta 60 euros en esta campaña de rebajas. Si lo hacen todos el día 1 de julio o a lo largo del meses... es lo de menos. Lo importante es que estiman una facturación global de hasta 21 millones de euros. Y, aunque consideran que esta cantidad estará muy repartida por la multiplicación de la oferta, todo lo que sea más venta frente a menos, siempre es bienvenido.

La mañana comenzó más o menos tranquila. Cerca de las diez de la mañana numerosas personas esperaban a las puertas de El Corte Inglés para entrar los primeros. Lo mismo ocurrió en las tiendas del grupo Inditex que ayer, junto con los grandes almacenes, iniciaron el periodo de rebajas un día antes de lo habitual sumándose a la tendencia marcada por la liberalización que, en cierto modo, está desordenando el periodo de ofertas.

La Federación del Comercio estima que la facturación rozará los 21 millones

Conforme subió la puerta metálica de El Corte Inglés entraron los primeros clientes que, dada la velocidad, se notaba que sabían perfectamente dónde tenían que dirigirse para hacer las mejores compras. Desde horas antes numerosos trabajadores del centro habían estado trabajando, -junto a los del turno de la noche anterior-para reetiquetar todos los productos y vestir de rebajas el centro con los clásicos carteles rojos que decoran cada uno de sus rincones. Mientras tanto, en otros establecimientos como Zara, se agolpaba la gente.

Numerosas personas se habían enterado de que el grupo también adelantaba la temporada de descuentos a pesar de que, desde la liberalización, siempre se habían resistido a hacerlo. Con un público marcadamente femenino la tienda también tenía todo ordenado para la ocasión, con pantalones, camisas y camisetas prácticamente clasificados por estilos y, en general con unos precios que gustan a la mayoría.

"Nosotras venimos de Pinos Puente porque ayer nos enteramos de que hoy empezaban las rebajas", explicó Patricia Aracil en la calle Mesones donde decenas de personas iban de un lado a otro con bolsas y sin ellas. Sobre los precios, consideró que están bien y tampoco conviene arriesgarse mucho con el tema de la talla. "Más adelante ya no habrá nada", detalló.

En Recogidas se encontraba también Elena Roldán y Cristina Rodríguez que madrugaron bastante para captar las mejores ofertas. "Hemos llegado muy temprano porque las tiendas que queríamos visitar empezaban las rebajas justo hoy", detallaron estas amigas satisfechas con las compras realizadas porque, a su juicio, este año "había más cosas de la temporada". La jornada prometía larga. "Tenían previsto ir a más sitios en esta jornada "adelantada" de rebajas que les vino muy bien para empezar el verano con las compras hechas.

En otros puntos de la ciudad como el Centro Comercial Nevada, el Serrallo Plaza, o los centros del cinturón Alameda y Alhsur también colgaron los carteles de rebajas para encarar esta nueva campaña de descuentos. Y, aunque en general los clientes andan satisfechos todavía hay quien echa de menos las clásicas estampas de "todo lleno" de ese 1 de julio que antes revolucionaba Granada.