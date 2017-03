Renuncia el alto cargo de Urbanismo que alertó a la jueza del extravío de expedientes

Los "motivos personales" vuelven a remover la cúpula del Área de Urbanismo. El actual director de Licencias, que sustituyó a Emilio Martín Herrera, investigado en el caso Nazarí, se retira del cargo que ha ocupado hasta ahora en comisión de servicio. El proceso de sustitución por parte del actual gobierno socialista de los puestos de confianza de la etapa de José Torres Hurtado tuvo su primera baja a finales del mes de enero con la salida de la directora de Urbanismo, que sustituyó a María Paz Spínola, una de las detenidas en la Operación Nazarí y que mantiene la condición de investigada en la causa judicial que se desarrolla en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital.

Tanto el director de Licencias como la directora de Urbanismo tienen plaza de funcionario y realizaban sus funciones a la espera de la convocatoria de la plaza - una formalidad ya que se trata de un puesto de libre designación- y ambos han renunciado a presentarse a esta plaza aduciendo motivos personales después de menos de un año como altos cargos del área responsable de la gestión urbanística de la ciudad.

Es el segundo responsable que se retira de su cargo en poco más de un mes

En el caso del director de Licencias, funcionario de carrera que había trabajado anteriormente como jefe de negociado y jefe de sección de licencias de actividades, tuvo que dedicar buena parte de sus esfuerzos a recabar la información requerida por la Junta de Andalucía a través de la jueza María Ángeles Jiménez para hacer un informe de las supuestas irregularidades cometidas en el edificio de Obispo Hurtado, donde viven el exalcalde y la anterior concejala de Urbanismo, Isabel Nieto. En respuesta a esta petición, el director de licencias recalca la "ardua" tarea que le supuso encontrar determinados expedientes, además de informar de que no se consiguió encontrar el proyecto básico de edificación que sirvió de base a la licencia de obra mayor que autorizó la construcción del edificio.

El escrito, fechado el 20 de diciembre de 2016, concluye recalcando que "no se han encontrado otros documentos que no sean los reseñados". En el documento, que forma parte de la investigación del caso Nazarí, se detalla el ímprobo trabajo del funcionario en los archivos municipales para encontrar la documentación requerida, como el reformado del proyecto de ejecución de 2014, que se encontraba "fuera de su numeración".

Con ocho concejales del anterior equipo de Gobierno del PP que podrían ser imputados después de la declaración de Torres Hurtado fijada para el próximo 23 de marzo, los anteriores altos cargos de Urbanismo investigados en el caso Nazarí continúan trabajado en el mismo área aunque desempeñando otras funciones, a excepción de Manuel Lorente, exgerente de Urbanismo que fue trasladado a Movilidad, y Emilio Martín, que ahora trabaja en el Catastro.

En cuanto a la responsable de Urbanismo que dejó su cargo a finales del pasado mes de enero, tenía asignada una de las primeras medidas que anunció el alcalde, Francisco Cuenca, a los pocos días de tomar el mando en la Plaza del Carmen: la realización de una auditoría interna del área para revisar los procedimientos, operaciones y expedientes que se habían desarrollado desde el Ayuntamiento durante al menos la última década.

"Si no se desmontan las redes clientelares en el Área de Urbanismo no habrá solución posible a este gran problema de la ciudad", señala Francisco Puentedura, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento.

El edil lamenta que todavía no se hay realizado la anunciada auditoría y de que no se hayan abierto expedientes de información reservada -paso previo a un expediente disciplinario- a los investigados en el caso Nazarí. "Se está corriendo el riesgo de que los presuntos delitos prescriban, con lo que no se trata de sustituir la acción de la justicia, pero el Ayuntamiento tiene que revisar los expedientes administrativos y restituir la legalidad urbanística", concluye Puentedura.

De momento, el puesto de funcionario que se encarga de la tramitación e informe de licencias en el Ayuntamiento de Granada queda libre hasta que se adjudique la plaza que ha salido a concurso. Será el tercer director de Licencias en el espacio de apenas diez meses.