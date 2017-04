Requisitos para conseguir un micropréstamo 'online'

La mayoría de nosotros, en alguna ocasión hemos sufrido algún imprevisto económico de última hora. Retrasos en el cobro de la nómina, gastos inesperados por averías en casa o en nuestro vehículo… pueden complicar nuestra situación a fin de mes y agobiarnos. Solicitar un micropréstamo online en pocos minutos es una solución interesante, ya que en aproximadamente 15 minutos contaremos con el dinero necesario en nuestra cuenta.

El micropréstamo online se diferencia fundamentalmente de otros préstamos ofertados por entidades financieras en que la cuantía prestada es pequeña. Su objetivo es servir como ayuda ante pequeños imprevistos económicos con un máximo cercano a mil euros, por lo que no están pensados para grandes inversiones. Pongamos el ejemplo de un trabajador autónomo. Un mes determinado sus clientes se retrasan en los pagos, pero el primer día de mes tiene que hacer frente a sus facturas y el pasado mes gastó más de lo previsto por una reforma en su vivienda. Con la solicitud de este microcrédito, de forma casi instantánea contará con la cantidad que necesita para hacer frente a esas facturas y tiene hasta 30 días para devolverlo.

Hemos visto una oferta inigualable en internet del viaje que queremos hacer este verano a Tailandia. Estamos a final de mes y nos faltan 150 para poder reservarlo, pero si no lo hacemos ahora, la semana que viene subirá a más del doble. Este es otro buen ejemplo en el que un micropréstamo online nos solucionaría el problema. En pocos días podremos devolverlo con un interés muy bajo y habremos logrado reservar el viaje de nuestros sueños por mucho menos dinero.

Ventajas de los microcréditos

Rapidez y discreción

Las ventajas de los microcréditos online son muchas. En primer lugar, el crédito se obtiene prácticamente al instante y todo por vía telemática; se aplica una mínima tasa de interés. Al ser de pequeñas cantidades es más cómodo el plazo de las cuotas y no necesitan aval. Por ejemplo, para solicitar un micropréstamo en QuéBueno, solo necesitas insertar algunos datos como tu fecha de nacimiento, DNI y caducidad, situación laboral o estado civil, pero no tienen en cuenta si eres desempleado o estás en alguna lista de impagos. En muy poco tiempo puedes facilitar esta información y tendrás el dinero que necesitas prácticamente en media hora. Además, puedes acceder a estos créditos todos los días del año, 24 horas, sin tener que desplazarte a ningún lugar físico como es frecuente al solicitar un préstamo convencional.

Sin letra pequeña

En el caso de QuéBueno, si es la primera vez que solicitas un microcrédito te conceden un máximo de 300€ y puedes elegir el número de días en el que lo devolverás, con un máximo de 31 días. Esta cantidad se puede ampliar en siguientes créditos, siempre que hayas cumplido en fecha con la devolución del primero. Ellos ganan dinero siempre que se devuelvan los préstamos, por lo que no están interesados en realizar prórrogas. Desde un primer momento te indican la cantidad exacta que deberás devolver sin sorpresas de última hora. Cuanto antes devuelvas la cantidad, menos intereses pagarás. Además, si consigues anticiparte a su devolución antes de la fecha que habías marcado, te ahorras el pago de los intereses de esos días. Esto no ocurre con todas las compañías que ofrecen micropréstamos online. La mayoría de ellas te cobran el total de días que has pactado en un primer momento para su devolución, independientemente de que puedas devolver el crédito antes.

Devolución sencilla

La devolución de la cuantía prestada también es bastante sencilla. Solo hay que con acceder a la página web de la plataforma y entrar en la pestaña "devolver mi préstamo". Podrás hacerlo vía tarjeta de débito, a través de la misma cuenta en la que recibiste el microcrédito o solicitando ir a una ventanilla bancaria para hacer un depósito a la cuenta de la plataforma prestamista.

Diferencia con préstamos convencionales

Lo micropréstamos online, como se ha comentado, están destinados a imprevistos y cuando se necesitan de forma urgente pequeñas cuantías de dinero generalmente no mayores de 900€. No es un producto equiparable a un crédito convencional, en el que el mínimo a solicitar suele ser una cuantía bastante más elevada, para cuya petición se requiere acudir a una entidad financiera y facilitar multitud de datos, entre ellos, solvencia económica y avales. Estos préstamos convencionales están más dirigidos a operaciones que requieren de mayor financiación como inversiones en negocios, compra de vehículos, financiación de estudios, imprevistos familiares, etc. por lo que se considera que son productos distintos a los microcréditos online porque las necesidades financieras que satisfacen son distintas.

Además, a las entidades que ofrecen préstamos convencionales les conviene que las devoluciones se aplacen porque así generan mayor interés, algo que no ocurre con los minicréditos online, que ganan cuando se devuelve el dinero.

Las compañías que ofrecen este producto financiero, ideal cuando necesitamos pequeñas cantidades de dinero urgente, recomiendan que este medio no sea nuestra forma de financiación habitual y usen de forma responsable.