Rescatan tres pateras con 105 inmigrantes en el mar de Alborán

El número de inmigrantes que trata de cruzar el Mediterráneo y llegar a las costas españolas no cesa. Hace meses se confirmó que el 2017, pese a no haber finalizado, ya se postulaba como el año en el que más embarcaciones habían intentado arribar a la Península, y es que resulta extraña la semana en la que no se avistan varias pateras desde el litoral.

Un claro ejemplo de ello tuvo lugar ayer, en el que 105 inmigrantes llegaron al Puerto de Motril tras ser rescatadas cuando viajaban en tres embarcaciones. Sin embargo, no fueron las únicas, ya que Almería, Málaga y Tarifa también tuvieron que montar un operativo de búsqueda, ante los alistamientos de más embarcaciones.

Poco antes de las 20:00 horas de ayer, Salvamento Marítimo rescató a un total de 195 inmigrantes que viajaban a bordo de seis pateras en aguas de la costa andaluza, en concreto en la zona del mar de Alborán.

De otro lado, efectivos del Ministerio de Fomento y de la Armada Española trabajaban en la búsqueda de dos infraembarcaciones en aguas de Alborán y del Estrecho, en la que viajaba más de un centenar de personas.

Asimismo, un total de 105 inmigrantes, en principio en buen estado de salud, fueron rescatados de tres pateras en el mar de Alborán y trasladados hasta el Puerto de Motril. Este operativo, en el que también participó el avión Sasemar 101, se activó a las 13:50 horas después de que se localizaran dos pateras con 32 personas cada una de ellas a 32 millas al suroeste de la isla de Alborán.

Hasta allí se desplazó la Salvamar Hamal para proceder a su rescate, que se inició antes de las 16:10 horas. De forma paralela, el buque Valpas del Frontex alertó de otra patera, en principio con 41 personas, que fue rescatada sobre las 18:30 horas, a unas cinco millas al noreste de la isla de Alborán. Todas ellas llegaron a la dársena motrileña pasadas las diez de la noche.

Anteriormente, la Guardamar Concepción Arenal auxilió a 90 personas que viajaban a bordo de tres, entre las que hay doce mujeres y un niño de unos cinco años todos de origen subsahariano que fueron llevados a Almería.