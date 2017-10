Rueda descarta competir por un tercer mandato y deja libre el camino a Cuenca

El PSOE pierde en la capital a su verso libre y, por primera vez desde 1990, José María Rueda libera su mochila de cargos órganicos o institucionales en Granada. El todavía secretario general del PSOE de la capital anunció ayer su intención de no optar a un tercer mandato en la agrupación, lo que de paso allana el camino del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que anunció el martes su decisión de presentar su candidatura a la Secretaría General de Granada capital, que celebrará su asamblea el próximo 2 de diciembre, una vez concluyan los procesos de renovación de los órganos federal, regional y provincial. José María Rueda, funcionario en activo en el Ayuntamiento, seguirá siendo uno de los 132 miembros del Comité Federal del PSOE, después de dirigir a los socialistas granadinos los últimos 8 años y haber sido concejal durante tres legislaturas y diputadoprovincial durante tres años.

En los últimos días, José María Rueda había valorado la posibilidad de presentar su candidatura, como una forma de trasladar a la capital los principios surgidos tras el XXXIX Congreso Federal que supuso el regreso a Ferraz de Pedro Sánchez, del que fue el gran bastión en Granada durante el proceso de primarias en el que también concurrieron Susana Díaz y Patxi López. "Desde el Comité Federal y desde mi militancia siempre activa no cejaré en su defensa y desarrollo y hago un llamamiento a la militancia para que tampoco lo haga, pues es el modelo de partido que necesitamos para ser una alternativa real ante la sociedad, aunque se puedan apreciar algunas resistencias al mismo", señaló ayer Rueda después de anunciar su decisión, que ya avanzó cuanto anunció su pretensión de aspirar a la Secretaría General del PSOE provincial, aunque finalmente no pudo reunir los avales necesarios para seguir en un proceso que finalmente ganó el presidente de la Diputación, José Entrena. Para Rueda, resulta alentador "el importante nivel que ha alcanzado en el debate socialista granadino la idea de la limitación de mandatos, principio del que me siento abanderado y defensor desde siempre, en la teoría y en la práctica, por lo que no albergo ninguna duda de que estará siempre presente en las próximas citas electorales y orgánicas". La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de la ciudad abordará, antes del final de su mandato, un debate sobre la situación política en Cataluña y otro encuentro para analizar las consecuencias políticas de la aprobación del plan de ajuste municipal y del próximo pleno de reprobación del alcalde.