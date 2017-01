"Rusia es una salida laboral para nuestros universitarios"

Es uno de los principales artífices de las fluidas relaciones que la Universidad de Granada mantiene con Rusia y que han cuajado en la creación aquí del único Centro Ruso que hay en España. Su reto como reciente decano es mantener esta Facultad como referente nacional e internacional.

-Se marchó en 1989 a Rusia a estudiar la carrera universitaria, ¿cómo fue esa experiencia en aquel momento histórico?

-Yo llegué a la URSS y acabé en Rusia en el 95. Mi experiencia es buenísima, en primer lugar por la cantidad de nacionalidades diferentes. Mis primeros amigos eran afganos... Yo llegué y cayó el muro a los pocos meses y esto supuso muchos cambios. El país entró en una fase de convulsión grande. La Perestroika no fue un proceso muy acertado de transición a juzgar por los resultados, por la crisis enorme que generó. Pero ellos tenían un sistema educativo muy potente y lo mantienen todavía.

-¿Cree que hoy nuestro sistema universitario sigue por debajo?

-Yo creo que sí, el nuestro ha evolucionado a mejor, pero sigue teniendo un defecto congénito que es la ratio profesor-alumno, que no acaba de mejorar.

-¿Es difícil para un español aprender ruso?

-Sí, es una lengua difícil, estructuralmente muy difícil, con complicaciones que van mucho más allá del alfabeto.

-Udmurtia le ha reconocido como doctor honoris causa por su difusión de la lengua y cultura rusas. ¿Es complicada esta labor en España? ¿Se percibe lejano?

-La cultura rusa no la veo tan lejana. Cualquier español tiene en su mente alguna idea de lo que es Rusia, no es indiferente. Porque los rusos han tenido la virtud de ser relevantes en casi todos los ámbitos y son el país más grande del mundo, con papeles históricos muy importantes. Para un español es un país que tiene en mente. Con una idea más o menos clara de lo que son los rusos. No lo veo una cultura lejana, lo veo incluso una cultura de contacto.

-¿Esas ideas son algo estereotipadas?

-Sí, sobre todo por las películas, donde no son especialmente buenos; suelen ser los malos. Es verdad que occidente se ha encargado de generar un estereotipo más bien negativo. Los rusos ahora están en una dinámica de luchar contra esos estereotipos y parte de esa lucha de difusión de sus puntos de vista y más próxima a la realidad de lo que es el pueblo ruso tiene que ver la apertura del Centro Ruso en Granada, como los que están por todo el mundo. En España hay uno, pero en Italia, por ejemplo, hay siete. Es un mecanismo con el que dotó Putin al Estado en 2007.

-¿Puede ser Rusia una salida laboral?

-Es una salida laboral para nuestros universitarios, lo ha sido mucho tiempo, porque el turismo ruso ha sido muy potente para España, pero la crisis reciente ha hecho que disminuya un poco. Sigue siendo un referente en casi todos los ámbitos para España, que es un país muy atractivo para Rusia. También para españoles que vayan allí.

-¿Precisamente con Turismo, esta Facultad prepara estudios conjuntos? ¿Qué aportaría este nuevo doble grado?

-Respecto a los dobles títulos con universidades de fuera, tenemos dos con Rusia. Además pretendemos poner en marcha el curso próximo el doble grado en Traducción e Interpretación y en Turismo. Nos ha parecido una vía interesante de hacer algo, en el caso del Turismo, más aplicado al mercado laboral. Puede tener demanda ese perfil.

-Esta Facultad es el primer centro de formación de intérpretes de España ¿En qué consiste su liderazgo?

-La Facultad fue pionera en la formación de traductores e intérpretes a nivel nacional. En los 90, sobre todo, el impulso fue importante. Nuestro profesorado fue referente a nivel nacional e internacional y muy demandado. Muchos de los especialistas que hay en universidades de toda España proceden de Granada.

-¿Cuáles son los grandes retos ahora para mantener esa posición preeminente?

-No quedarnos atrás e incorporarnos a las demandas actuales del mercado laboral, sin que eso sea una prioridad en sí. Nos centramos más en las competencias que adquiere el alumno para poderse incorporar al mercado laboral. En este sentido pretendemos ser punteros en todos los ámbitos y en todos los mercados, tanto en lo que respecta a traducción (tenemos grupos potentes en audiovisual y en todos los ámbitos) y tenemos un máster muy demandado, el más demandado a nivel nacional ahora. Y además tenemos el de Interpretación de Conferencias, que es el único máster oficial ofertado por una universidad pública en España.

-¿Requiere este edificio histórico una importante inversión de la UGR?

-Próximamente vamos a inaugurar un nuevo laboratorio. La Universidad ha invertido mucho en que tengamos buenos laboratorios, punteros en el mundo. Por eso también se reconoce nuestra actividad, también por la tecnología que tenemos en todas la aulas. El problema del edificio no es tanto de necesidades de espacio si no de que es antiguo, entonces hay que invertir en mantenimiento.

-En esta Facultad, con mucha movilidad de los alumnos, ¿cómo se plantea el debate del calendario adelantado?

-Sería una ventaja porque el alumno tendría todas sus calificaciones a tiempo, tanto para la movilidad internacional como para la matrícula en másteres. A nivel mundial, prácticamente en todas partes el curso empieza en septiembre. Sería muy operativo. Un alumno que acabe todo a tiempo puede tener sus calificaciones en mayo. Tenemos que decidir en qué medida queremos incorporarnos. En la reunión de decanos estamos barajando calendarios distintos. En esta Facultad hay pendiente una Junta para tratar el tema.