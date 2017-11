El SAS tiene abierta una investigación a Spiriman por los ataques a compañeros

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene abierta una investigación al médico granadino Jesús Candel. Según ha podido confirmar este periódico, desde la Administración se estudia un expediente por las denuncias presentadas por sus compañeros durante este año de lucha sanitaria en el que sus redes sociales se han convertido en su altavoz para dirigirse contra profesionales, directivos, políticos... así como para mantener su batalla contra la Junta y su política sanitaria a raíz de la fusión.

Son varias las denuncias presentadas ante Salud a lo largo de este tiempo por profesionales que se consideran insultados, injuriados o agraviados por el médico en sus comentarios y vídeos. Una de ellas, conocida ayer por este periódico, alerta de "injurias y vejación" por insinuaciones "inadmisibles" tanto personales como laborales con "trato degradante" por la condición de mujer vertidas por Jesús Candel y por Enrique Marín en un vídeo. "Lo peor de todo es tener la sensación de que mi vida está en boca de miles de personas" con el consiguiente daño emocional y psicológico", recoge el texto, "que advierte del uso de "palabras hostiles y humillantes".

El expediente del SAS se suma a otros informes abiertos contra el médico por contenidos de vídeos, acusaciones, grabaciones en el lugar de trabajo... El mismo Candel ha venido confirmando en sus redes sociales los expedientes que se le iban abriendo en este caso en el Hospital Virgen de las Nieves, donde trabaja en su servicio de Urgencias. Expedientes sobre los que ayer la propia gerente del Virgen de las Nieves, Pilar Espejo, no quiso pronunciarse ante preguntas de los periodistas por "respeto a la confidencialidad" de los mismos, mientras fue cuestionada por el último informe presentado por un grupo de trabajadores ante la Comisión de Igualdad del hospital por "ataques machistas" y "acoso psicológico" a compañeras por parte de Candel y Marín. Concretamente por sus "continuos insultos, frases que denigran, injurian y ultrajan a profesionales".

Sobre el asunto se pronunció ayer incluso el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, quien dijo que "la Consejería de Salud iniciará los trámites administrativos que correspondan para comprobar la veracidad de lo que se denuncia". Según Jiménez Barrios, "si eso es así no se corresponde con lo que debe ser la normalidad entre personas y sanitarios. Personalmente me escandaliza que ese sea el tono, si es cierto, que se utiliza", concluyó.

Candel y Marín se mostraron ayer indignados en redes sociales por lo que consideran una "campaña" contra ellos.

El escrito firmado por profesionales y que ayer publicó este periódico tendrá que ser estudiado ahora por la Comisión de Igualdad del Hospital Virgen de las Nieves. Está previsto que en unos diez días se pueda reunir y tras analizarlo tendrá que ver si constituye alguna medida que sería propuesta a la gerencia del hospital. Pilar Espejo, explicó que dicha comisión no depende directamente de la Gerencia sino de Servicios Centrales y que entre sus funciones está la de "analizar cualquier información que le llega y una vez analizada y valorada, si lo considera necesario, elevarla a la gerencia", por lo que aclaró que el documento no está en la actualidad en su posesión.

"La comisión tiene que reunirse" y además constituirse la que se creará para el Hospital del Campus, aunque administrativamente sigue funcionando la del Virgen de las Nieves, a la que se dirigió el escrito el pasado 22 de septiembre. "En ese sentido no puedo dar más información que esta, que la comisión se constituirá y recibirá ese informe y cualquier otro, hará el análisis y dará el informe que tenga que dar elevándolo, o no, a la gerencia o tomando las decisiones que en las competencias de la comisión considera que debe de hacer". Lo que sí dejó claro Espejo es que actuarán "siempre en el marco de garantizar la máxima protección a los derechos de la mujer y movernos en la legalidad vigente para todos los profesionales".

La actuación, por tanto, de la gerencia y el grado de la misma se consideraría una vez que la Comisión elevara el documento: "En base a lo que eleve o proponga, así actuaremos".

Espejo fue preguntada por si se había sentido atacada o agredida por Candel al recogerse en el escrito en cuestión vídeos "donde se insultan" a trabajadoras del hospital, entre ellas la gerente o su predecesora en el cargo. "No puedo decir que me sienta agredida por nadie, creo que estoy haciendo mi trabajo y en ello estoy", aseguró.

Espejo relató que ayer mismo se cumplieron 9 meses desde su llegada al hospital reconociendo que ostenta "un cargo que tiene cierta parte pública" pero sin olvidar un aspecto: "Soy también una profesional del sistema sanitario, madre, hija, hermana, mujer" y que "indudablemente en cualquier ataque que se haga a las mujeres por el hecho de ser mujeres, me siento representada".

Como gerente dijo que tampoco le afectan las críticas que se vierten contra ella en los vídeos que Candel le dedica. "A mí me evalúa la ciudadanía, las asociaciones, mi delegado, el SAS y todos los profesionales, con los que me siento muy bien acogida. Tengo muestras de cariño diarias. Estoy haciendo mi trabajo de la manera que se me indicó, a mí quien me avalúa es la ciudadanía y los resultados en salud".