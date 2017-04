Salarios y derechos sociales centran el Primero de Mayo de la recuperación

La lucha no ha terminado. De hecho, la batalla social y laboral se recrudece en un contexto en el que parece que cualquier empleo, por precario e inestable que sea, vale. La jornada más reivindicativa del calendario, la del 1 de Mayo, no se centra este año en exigir más puestos de trabajo, sino en la recuperación de los derechos que quedaron aparcados con la crisis económica y que ahora, en tiempos de recuperación, siguen en el limbo. "Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social". Este es el lema bajo el que marcharán miles de trabajadores granadinos el próximo lunes, recordando, a gritos si hace falta, que "no hay excusas" para que los beneficios de la recuperación no lleguen a los trabajadores.

El caso es que, de momento, hay pocos indicios de mejora. Sí, hay bastante menos paro que en los peores años de la crisis, pero la tasa de paro sigue estando muy por encima de la del año 2008 -un 25,6%, frente a un 14,9%-; la brecha salarial no hace más que aumentar; los jóvenes se van del país buscando un futuro mejor; y los salarios continúan prácticamente estancados pese al incremento de los precios.

Tampoco hay excusas para no unirse a esta jornada reivindicativa. CCOO y UGT recordaron ayer que el Primero de Mayo no es una cita "en apoyo a los sindicatos", sino que es una jornada necesaria "para reivindicar los derechos que perdidos por dos reformas laborales tremendas y que no podemos recuperar". Así lo aseguró el secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, que confirmó que "la economía va bien, pero los trabajadores no". Flores apuntó que es necesario sostener la batalla laboral en las calles para cambiar un modelo de sociedad "que está condenando a miles de personas a la marginación y al desempleo".

El secretario general de UGT de Granada, Juan Francisco Martín, reiteró que a pesar de que las empresas han comenzado a tener beneficios y de que las listas del paro se han aliviado, "cada vez la gente es más pobre". Quienes trabajan no logra actualizar sus salarios, y quienes consiguen un empleo tienen que contentarse en demasiadas ocasiones con un puestos de trabajo precario y temporal. "Pedimos un empleo estable, un salario justo con el que se pueda vivir y mayor protección social".

UGT y CCOO recordaron que las dos herramientas de los sindicatos son la movilización y la negociación, y que trabajan en estos dos ámbitos para asegurar que "las condiciones laborales y sociales de los trabajadores son las que se merece, las que tuvimos antes de la crisis". En el terreno de la movilización, los sindicatos prometieron una reivindicación sostenida para reclamar los derechos laborales. Y en el terreno de la negociación, exigieron que se rompa de una vez el bloqueo impuesto desde muchas patronales. "Si no se restaura el equilibrio que supone la negociación colectiva, los trabajadores dependerán de la caridad de los empresarios", apuntó el secretario general de UGT.

"O los empresarios son capaces de distribuir mejor la riqueza, o la conflictividad está asegurada. Vamos a seguir hasta que los beneficios económicos repercutan en los trabajadores", concluyó por su parte el líder provincial de CCOO.