Salud amplía la alerta roja por los efectos del calor

La Consejería de Salud ha aumentado dos días más el nivel de alerta roja por los efectos de las altas temperaturas en el organismo ante la previsión de que hasta el sábado se superen, simultáneamente, tanto las temperaturas máximas como las mismas establecidas como umbrales para Granada en esta época.

Así, si hasta ahora eran ayer y el sábado los días con alerta roja por altas temperaturas, Salud ha ampliado incluyendo también el nivel 3 de alerta para hoy jueves y mañana viernes. El domingo, por ahora, vuelve a bajar a verde.

Desde el pasado día 15 de junio sólo se ha bajado a nivel verde un día, el pasado martes

Con esta ampliación, desde el pasado día 15 de junio, en plena ola de calor, se ha activado la alerta roja sanitaria por calor todos los días menos el martes 20 y el próximo domingo, 25. Y no porque esos días no sean calurosos sino porque no se supera simultáneamente la temperatura umbral máxima y mínima. Con todo, el 20 se superó la temperatura máxima y el próximo domingo lo hará la mínima.

Las temperaturas umbrales para Granada en esta época del año son 36 grados de máxima y 18,8 grados de mínima. En lo que queda de semana, el sábado será el día con más calor con una previsión de temperatura de 37,2 de máxima y 20,2 de mínima. Para el domingo se espera un respiro al bajar la temperatura máxima prevista a los 33 grados, más de 4 grados menos en 24 horas.

La activación de los niveles de alerta se realiza a diario dentro del seguimiento del Plan andaluz para la prevención de los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud, según la previsión de temperaturas remitida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en todas las provincias de Andalucía.

La activación de la alerta supone el aviso de riesgo para la salud que puede tener la acumulación de altas temperaturas, sobre todo para enfermos crónicos, mayores y niños. Además de consejos preventivos, con el plan de calor se coordina también la vigilancia a los colectivos de riesgo a través de Salud Responde, así como el refuerzo de los centros sanitarios en cuanto a personal y medios para atender eventuales aumentos de la frecuentación al sistema sanitario.

Las personas más vulnerables al calor son los mayores de 65 años que viven solos: los dependientes en su vida diaria: alteraciones motoras, de comportamiento, orientación...; las personas con enfermedades crónicas: diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, respiratorios...; las personas que toman medicación como diuréticos, antihipertensores, antidepresivos…; las personas con fiebre o patologías agudas; los que hayan manifestado dificultad de adaptación al calor y los lactantes y niños menores de 5 años.