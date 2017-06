La Salud aumenta un 7% las urgencias en el primer año de su nuevo hospital

El Hospital Vithas La Salud cumple su primer año en el nuevo emplazamiento junto a los túneles del Serrallo. Un aniversario que ha servido al centro para hacer balance de su actividad, que se ha incrementado desde el traslado el 1 de junio del año pasado.

Según informó el hospital en una nota, las Urgencias del hospital han registrado un aumento del 7% en el último año. También las consultas externas han experimentado mejoría en la demanda de los pacientes, con un 4% más de atención. El hospital prevé que "estas cifras sigan en tendencia ascendente a lo largo de lo que queda de 2017".

Además de la incorporación de nuevo personal médico y de enfermería, en el número de pacientes se ha notado también un incremento. Los servicios de Urgencias y las consultas externas son las dependencias que más crecimiento en demanda han tenido. La nueva ubicación del centro favorece especialmente el acceso al encontrarse muy próximo y bien comunicado con la autovía, facilitando así la llegada de personas que viven en los alrededores de la ciudad.

"El crecimiento del equipo médico y la mayor afluencia del número de pacientes no serían logros de no ser porque el nivel de satisfacción de los usuarios que pasan por las instalaciones no hubiese aumentado también de forma exponencial. Los pacientes y sus familiares destacan del nuevo Hospital Vithas La Salud las mejoras en los espacios e instalaciones, y de los servicios que el hospital les ofrece", informan en el comunicado.