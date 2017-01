Salud pide "respeto" y rechaza los insultos de Candel

Tanto el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, como el consejero de Salud, Aquilino Alonso, pidieron ayer respeto para todos los profesionales en este trabajo por cerrar un acuerdo definitivo sobre la reordenación hospitalaria porque "nadie está en posesión de la verdad absoluta".

Se refirieron ambos a uno de los últimos vídeos de Jesús Candel, el médico organizador de las protestas y que lidera el movimiento crítico a la política sanitaria del SAS, en el que arremetía duramente contra compañeros, políticos y sindicalistas, con insultos y descalificaciones.

Alonso dijo ayer en Jaén que respetan "las manifestaciones que cada uno quiera hacer". Sin embargo, "lo que no parece adecuado y lógico son los insultos y las descalificaciones", ya que "todos los profesionales tienen por lo menos el mismo derecho al respeto de su trabajo, independientemente de que estén o no de acuerdo con las posiciones". "Respetamos las posiciones de todo el mundo y lo único que sí le pedimos a todos los profesionales es que respeten las posiciones de otros profesionales. No hay nadie que esté en posesión absoluta de la verdad", dijo Alonso, que pidió aplicar la máxima del respeto a todos los implicados. El consejero subrayó la disposición de la Junta de "cambiar cosas" y reconocer y corregir "si hay algo en lo que nos hemos equivocado".

Por su parte, Jiménez Barrios defendió "un proceso franco de diálogo" en Granada, "muy sincero" para "encontrar fórmulas que satisfagan las demandas" frente a "cualquiera que pueda decir lo contrario".