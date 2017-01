"Salud ha tenido su tiempo. Que nos dejen ahora a nosotros arreglar esto"

"Ellos han tenido tiempo suficiente para arreglar esto y no lo han hecho. Que nos dejen ahora a nosotros". Así de tajante se mostró ayer el médico Jesús Candel en una nueva protesta contra la reordenación sanitaria que congregó a varios cientos de personas frente al Edificio de Gobierno del Virgen de las Nieves. Una convocatoria en la que se pidió la dimisión de la gerente de los hospitales, Cristina López Espada, por "dar la espalda" a los profesionales, y en la que se constató que el clima de tensión por parte de las plataformas y la ciudadanía no baja. Es más, se anunció que durante este mes incrementarán las protestas, por lo que Candel pidió un "esfuerzo" a la ciudadanía para que las secunde. La siguiente, mañana a las 17:00 horas en la Delegación de Salud para pedir la dimisión del delegado Higinio Almagro.

La protesta se realizó coincidiendo en hora con la reunión que mantuvo la gerente de los hospitales con los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo de negociación.

Esta situación no la hemos vivido nunca y los profesionales no podemos más"Jesús CandelPromotor de la protesta

Candel aseguró que no tenían expectativas puestas en esa reunión ya que la negociación que requiere esta crisis sanitaria "va más allá de los sindicatos, va de la exigencia de una ciudad entera y de los profesionales por dos hospitales completos, dos áreas sanitarias y derogar la fusión", por lo que dijo que de la reunión con cuatro sindicatos no puede salir un nuevo mapa sanitario. "Las expectativas no son buenas porque hay un enrocamiento por su parte, así que lo mejor es que Cristina, que nos ha dejado de lado, se vaya y entre gente que nos deje intervenir en la negociación", reclamó.

De hecho, anunció que en la próxima semana van a presentar a la Consejería de Salud -aunque piden la dimisión de su equipo directivo, consejero y viceconsejero- un "plan de emergencia" para solucionar la situación de "desbordamiento" de los hospitales. Para desbloquearla y hacer una "descongestión rápida". Porque insisten en que lo que busca Salud es "amputar el movimiento ciudadano y profesional. Y al revés, cada ves estamos más inflados y más cabreados".

Ese plan se está elaborando por los profesionales, por las plataformas de profesionales y Granada por su Salud y con el respaldo también del Colegio de Médicos para tener legitimidad y a nivel jurídico contar con el respaldo para elaborar el nuevo mapa. Lo que incluye es una medida urgente, la mejora de Urgencias, y después ya una negociación para convertir el hospital del PTS en un hospital general como lo era el antiguo Clínico. "Vamos a presentar esa opción. Seguramente nos dirán que no y viviremos en una dictadura maquillada", insistió el médico.

"La situación es de desbordamiento y nos preocupa la mala calidad que se da a los pacientes. No hay espacio físico en el Virgen de las Nieves. En el antiguo Clínico hay ingresados 200 enfermos y no es un problema de haber parado el traslado del Materno, es de planificación. Se han quedado unas urgencias generales para toda una provincia", aseguró Candel.

Aunque se presentará la semana que viene, dio avances como trasladar a profesionales del Virgen de las Nieves, "que no caben", y trasladarlos al antiguo Clínico abriendo unas Urgencias de adultos ya que allí hay aún UVI, Oncología, Digestivo y otras especialidades. Porque las Urgencias son el principal problema en la actualidad coincidiendo además con el frío y la gripe. "Esta situación no la hemos vivido nunca y los médicos y profesionales no podemos más", aseguró. Después se negociaría "adecuar el PTS a un hospital general", adelantó Candel.

Mientras, seguirán con las protestas. La siguiente será el jueves. En un principio estaba anunciada en la Plaza del Carmen para pedir la dimisión del alcalde, Paco Cuenca, pero la estrategia ha cambiado. Candel anunció ayer que no le va a hacer "más caso". "Ha tenido la oportunidad de estar y no está ayudando a solventar esta situación", por lo que aseguró que para él es ya "invisible". Ahora pedirá la dimisión del delegado Higinio Almagro, "que ha desaparecido del mapa". "Vamos a ir limpiando de gente que no está por los intereses de la ciudad", dijo.

En la concentración se volvió a demostrar el tirón de Candel. Gritos de "Cristina dimisión" o "Dos hospitales" se intercalaron entre las intervenciones de Candel y otros profesionales que apoyan el movimiento crítico y que dieron su testimonio. Se anunció también que en breve se abrirá a suscripciones la asociación Justicia por la Sanidad, "para destapar ante la justicia todo el entramado que hay detrás de la fusión y ante el que nadie hace nada", sentenció.