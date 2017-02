Salud trabajará por dos hospitales con un diseño "ambicioso" que los mejore

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, respondió ayer en Granada al principal interrogante tras la sucesión de acontecimientos de los últimos días relacionados con la crisis sanitaria: ¿Y ahora qué? Alonso desveló la hoja de ruta que seguirá Salud una vez que, tras derogar la orden de fusión y producirse el relevo en la cúpula sanitaria, "no hay motivos para no sentarse" y cerrar la crisis. Como explicó el consejero, es "hora de hacer que los eslóganes sean realidades".

Será a partir del martes, como ya anunció este periódico el jueves tras comunicarlo Alonso en sede parlamentaria, cuando se reactive la negociación con los nuevos interlocutores: la viceconsejera, María Isabel Baena; el gerente del SAS, Mariano Marín y la gerente de los hospitales, Pilar Espejo, que será el equipo de negociadores de Salud. El objetivo ratificado: dos hospitales completos. Pero ahora Salud no se conforma con lo que había antes de la fusión sino que tiene que ser un modelo "mejor". "Está bien hablar de dos hospitales completos, volver a situaciones anteriores, pero ahora afortunadamente la dotación tecnológica es mucho mejor que la que era, tenemos nuevos servicios, y hay que decidir cómo se hace, y para eso hay que sentarse y dedicarle todo el tiempo necesario. No me conformo. Tiene que ser ambicioso, con dos hospitales completos pero mejor que antes".

El martes el equipo negociador se empezará a reunir con todos los implicados

Se retomará el diálogo con sindicatos, junta de personal, junta de enfermería, plataformas y asociaciones. Pero hay que ir a lo concreto. Salud quiere que le planteen opciones para llegar al consenso sobre el nuevo modelo y establecer un cronograma para hacerlo realidad. Pero pidió responsabilidad y generosidad por todas las partes. Se parte de cero. "Los nuevos interlocutores tienen la capacidad de aquellas cosas que nos separaban poder tener la opción de empezar a discutir sobre ellas; y también que por parte de los interlocutores se planteen alternativas. Ya no se puede seguir con acuerdos base, que están muy bien para calendarización y proceso de negociación en el que todos estamos de acuerdo, pero hay que avanzar en presentar documentos por todas las partes para casarlos y tener el documento final".

Todas las trabas que en algún momento se plantearon no existen, por lo que se dan todas las condiciones para avanzar y cerrar definitivamente el mapa sanitario de la ciudad. ¿Plazos? Aún no hay, aunque prometen sentarse y no levantarse hasta solucionarlo. "Les he pedido que el martes empiecen la negociación, a hablar con la gente y se establezca un cronograma con todos los agentes implicados para llegar a la solución lo más rápido posible", reiteró Alonso.

El diseño se hará del diálogo que los tres actores (gerente del hospital, viceconsejera y gerente del SAS) hagan con todos los sectores: sindicatos, junta facultativa y de enfermería, asociaciones de pacientes y con plataformas como se comprometió Salud en el Parlamento. "Entre todos harán ese diseño que como será fruto de la participación de todos estoy seguro de que mayoritariamente será bien recibido por todo el mundo y dará lo que todos pretendemos desde el principio: tener la mejor organización que dé la mejor respuesta a la ciudadanía".

Con estas mimbres y nueva era, Salud espera que el conflicto sanitario vaya a menos. "Con ánimo claro hemos dado un paso: todo lo que dificultaba la negociación ya no está, por lo que podemos avanzar en el camino. Estoy convencido de que será lo mejor y es el momento por todas las partes de ser generosos y sentarse. Hemos tomado la iniciativa para empezar con esa generosidad. Si esos eran los requisitos previos lo hacemos porque la ciudadanía granadina se merece ya una solución y no un ámbito de confrontación que no nos lleva a ningún sitio".

Aunque el documento final corresponderá a Salud, Alonso insistió: "Vamos a dos hospitales y eso es claro e indiscutible. Dos hospitales completos. Pero cómo se va a organizar es lo que tienen que hacer y plasmar en un documento". Tampoco quieren "lanzar la reponsabilidad a otros, pero todo el mundo tiene que definir lo que quiere para sentarnos y presentar el documento final. Cuando esté lo presentaremos con luz y taquígrafos". Lo que sí pidió Alonso es que "sean reuniones conocidas y abiertas para que toda la ciudadanía sepa cómo estamos avanzando. Es importante que la gente conozca lo que hacemos con transparencia. Y les pediría a todos que también dejen trabajar a los responsables de hacerlo": las tres personas por parte de Salud y luego los miembros que asignen como negociadores los profesionales, plataformas, sindicatos y asociaciones.

Cuando se tenga el documento con el modelo final y dónde irá cada servicio y cómo se podrá decir el tiempo que se tardará en cambiar el modelo. "Para algunas cosas más rápido y para otras se tardará más. El objetivo será cerrar el documento lo más rápido posible y cada cosa llevará un cronograma en función de requisitos técnicos".

Sobre la posibilidad de que se siga bloqueando por parte del sector crítico el acuerdo una vez dados estos pasos y reiniciado el contador, Alonso dijo que espera "que nada interfiera en la resolución de la crisis". "Pido a todas las partes que hagamos lo mismo y trabajemos en positivo. Si seguimos igual con trabas, descalificando, no creo que sea la fórmula. Yo charlé unos minutos con las plataformas y creo que todos estamos en un objetivo claro de resolver y dar respuesta. Igual que hemos mostrado nuestra generosidad yo pido que esa generosidad sea por todas las partes, si alguien no la tiene tendrá que explicar por qué no la tiene. Estamos hablando de un tema muy serio, la respuesta a los ciudadanos, por lo que nos sentaremos con miras abiertas pensando solo en la mejor sanidad para Granada".