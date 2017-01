Salud y tribunales, un guión con final abierto

El año 2016 tuvo un nombre propio. Jesús Candel, Spiriman, tocó la tecla adecuada para sacar a miles de granadinos a la calle y reivindicar la paralización de la reordenación del mapa hospitalario -que se reajustó tras la apertura del hospital del PTS- y exigir a la Consejería de Salud dimisiones y dos hospitales completos. Las negociaciones, abiertas gracias a la presión ciudadana -que, además se ha contagiado a otras ciudades- proseguirán en los próximos meses y, a buen seguro, Candel, previsiblemente, mantendrá un papel clave como 'agitador' y catalizador del desencanto ciudadano. El papel de la Consejería ha sido el de llamar a la calma, pedir consenso y aceptar la necesidad de pactar con los profesionales una solución a una herida que supura desde hace meses.

Candel 'luchará' por mantener el foco mediático de sus reivindicaciones con la actualidad judicial, que se prevé en este 2017 como poco intensa. Se avanzará en casos que afectan profundamente a la vida política local -como demostró el Nazarí en el último pleno del Ayuntamiento de la capital- y que, sobre todo, han puesto bajo sospecha el quehacer del área de Urbanismo en los últimos año de mandato popular. Nazarí y Serrallo marcarán la actualidad judicial de la ciudad y a buen seguro que se utilizarán a nivel regional como arma política. En el primer caso se investiga una supuesta trama de corrupción con el fin de beneficiar a determinados empresarios, mientras que en el segundo se trata de determinar la responsabilidad de la ex edil de Urbanismo y su equipo en el cambio de uso de un espacio que debía destinarse a ocio infantil y que acabó como discoteca. Bajo la lupa, años de operaciones urbanísticas y el papel del ex alcalde José Torres Hurtado.

No serán los únicos casos que acapararán los titulares en los próximos doce meses. La Alhambra, o más bien su modelo de gestión, también está siendo objeto de investigación. Se está muy cerca de que concluya el caso de las entradas, en las que se juzgan las irregularidades en el acceso al monumento, y se continúa con la investigación por el que se ha bautizado como caso de las audioguías. Comenzó tras la denuncia de supuestas anomalías en la contratación de este servicio, y ha derivado en la indagación de presuntas adjudicaciones ilegales por parte de la anterior directiva del Patronato.

Poco o nada se puede aventurar de cómo se desarrollarán tanto la negociación en Salud como los procesos abiertos por presuntos casos de corrupción. Son guiones con final abierto, en el que es de prever giros inesperados, nuevos capítulos prácticamente a diario y, como no, suspense. Para saber cómo termina todo esto, sólo hay que esperar otros doce meses.

Cultura. Una primavera especialmente fructíferaToca esperar a que acabe el invierno para que la actividad cultural de la ciudad vuelva a ser efervescente. A la vuelta de Semana Santa, a mediados de abril, se abrirán las compuertas de la creatividad y se esperan unos meses de mayo y junio especialmente fructíferos en lo cultural. Especialmente relevante será la previsible llegada del legado de Federico García Lorca al centro que lleva su nombre. La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, propuso el "horizonte" del cumpleaños del poeta, en junio, como fecha para que la obra del poeta llegue al centro de la Romanilla. Como prólogo a este acontecimiento, Granada acogerá en mayo los últimos coletazos de la Feria del Libro, el Festival Internacional de Poesía, la entrega del Premio Federico García Lorca a Ida Vitale, los festivales de Cine Clásico, el de Jóvenes Realizadores y la primera parte de Cines del Sur. Entre junio y julio, cita con el Festival Internacional de Música y Danza, mientras que hasta agosto se prolongará Lorca y Granada en el Generalife.

Sanidad. Presión en las calles, negociación en los despachosEl diálogo abierto el pasado año para dar un vuelco a la reordenación del mapa hospitalario planteado tras la apertura del PTS pasará el próximo 15 de enero por su enésimo momento delicado. Para ese día hay convocada una nueva movilización en las calles que exigirán dos hospitales completos para Granada. Presión y diálogo se han convertido en un binomio inseparable en los últimos meses en lo que se refiere a las infraestructuras y dotaciones de Salud. Los precedentes han sido de éxito arrollador en las movilizaciones lideradas por el doctor Jesús Candel, más conocido por Spiriman en las redes sociales, donde ha demostrado una enorme capacidad de empatizar con las preocupaciones de los granadinos en lo referente a la sanidad. Los pasos dados hasta ahora -con negociaciones que han culminado en el mantenimiento de las dos cocinas y las contrataciones en Urgencias, entre otros aspectos- no han sido suficientes para suturar la herida abierta por los planes de reorganización hospitalaria de la Consejería de Salud. Prueba de ello es la próxima convocatoria para dentro de dos semanas. La presión, pues, se mantiene en las calles y será una de las bazas que jueguen las plataformas -Granada por su Salud y la de los Trabajadores- en las futuras citas con los responsables de la Consejería.

Tribunales. Nazarí, Serrallo, Romanones, Alhambra, casos con nombre propioLos tribunales de Justicia serán este año, a buen seguro, uno de los focos de atención mediático más relevantes en Granada. Avanzarán casos de enorme envergadura y relevancia política, como los casos Serrallo y Nazarí. El primero, abierto desde 2014, tiene como protagonistas a la ex concejal de Urbanismo Isabel Nieto y a tres de sus altos cargos. Son investigados por la construcción de un restaurante y una discoteca en un espacio que debía destinarse para ocio infantil en el entorno del Serrallo. El Nazarí se haya en una fase inicial. Abordará la implicación del anterior equipo de gobierno municipal de la capital en presuntas irregularidades relacionadas con ocho operaciones urbanísticas de los últimos quince años, una supuesta trama de corrupción en la que figurarían el anterior alcalde, José Torres Hurtado, como uno de los responsables. De hondo calado son también las investigaciones relacionadas con la Alhambra. Por un lado, el caso de las entradas, que se halla en su fase final, aborda las presuntas irregularidades denunciadas en el control de accesos al monumento. Este año el caso cumplirá doce años, lo que revela la complejidad del mismo. Por otro lado, el denominado caso de las audioguías investiga a la anterior cúpula del Patronato de la Alhambra y Generalife, incluida la anterior gerente, María del Mar Villafranca, por supuestas anomalías en las contrataciones y por la existencia de una trama de adjudicaciones ilegales. Por último, uno de los casos más mediáticos tendrá novedades en este año. En 2017 comenzará la vista oral del caso Romanones. Se juzga al religioso Román M.V.C. por supuestos abusos sexuales a un menor.

Educación. Infraestructuras y con la vista puesta en MadridEl desarrollo de las políticas educativas en Granada dependerá, evidentemente, de lo que se legisle en Madrid. Una vez paralizada -que no derogada- la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) alumnado, profesores y familias están a la espera de los próximos pasos del Gobierno. Poco a poco se desteje la madeja creada por el anterior ministro, José Ignacio Wert. Por lo pronto, las últimas decisiones -puestas en firme bajo la forma de Orden- dan tranquilidad a los más de cinco mil granadinos que el próximo verano se examinarán de las pruebas de acceso a la Universidad. No será la Selectividad, pero se le parece bastante. En el ámbito más local, la Consejería avanzará en infraestructuras. Dos de los planes más destacados en este ámbito son el compromiso para retirar el amianto de los centros públicos y la supresión de aulas prefabricadas.

Política. Decisiones en clave local con mirada nacionalPP y PSOE vivirán este año sus congresos provinciales, que vendrán después de los cónclaves nacional y regional, en los que se prevé -sobre todo en el caso del PSOE- momentos complejos. Está por ver el calado que movimientos como los de Susana Díaz pueden tener en la vida política provincial e incluso de la capital. Por lo pronto, en el PP se preparan dos precandidaturas alternativas al liderazgo de Sebastián Pérez. Juan García Montero y Jesús Cascón optarán, presumiblemente, a liderar el partido en la provincia. Su paso al frente ha evidenciado, de paso, la existencia de frentes claramente enfrentados en el seno de los populares, entre los defensores del ex alcalde José Torres Hurtado y el actual presidente del PP en Granada, Sebastián Pérez. En el PSOE se espera cierto movimiento tras aflorar ciertas divergencias con el 'aparato' y su actual secretaria general, Teresa Jiménez, en el cargo desde 2010, cuando consiguió vencer con el apoyo unánime de la agrupación provincial, algo que, a buen seguro, no se repetirá en este 2017. El alcalde de Maracena, Noel López, podría encabezar al sector crítico e intentar sustituir a Jiménez. Donde se espera más tensión puede ser en el PSOE de la capital, donde algunos militantes han planteado la posibilidad de que Chema Rueda deje sitio al actual alcalde, Paco Cuenca, como líder del partido en Granada. No ven lógico que exista una especie de bicefalia en la ciudad y, además, Rueda ha sido uno de los defensores de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, con lo que se ha posicionado enfrente del sector que apoya a Susana Díaz, mayoritario entre los socialistas andaluces.

Innovación. Capital cultural e IFMIF-Dones, a largo plazoSon proyectos a largo plazo, pero de los que se esperan noticias a lo largo de los próximos 363 días. Uno de ellos, muy ambicioso, tiene como objetivo traer a Granada el gran acelerador de partículas de fusión, El proyecto, por el que la provincia pugna con Croacia y Polonia, ha sido bautizado como IFMIF-Dones, un macroproyecto científico que tiene como objetivo encontrar un componente que sustituya a los combustibles fósiles. Recientemente, la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, recurrió a un símil deportivo para expresar la necesidad de prudencia. "Un entrenador no da detalles para que el rival no tenga información", expresó Aranda, consciente del éxito que supondría para Granada conseguir, al fin, que el proyecto recalara aquí. La candidatura provincial ya ha sido presentada en una primera fase del 'concurso', que finalizará con la elección por parte del ente de la Comisión Europea Fusion for Energy, con sede en Barcelona. La construcción del IFMIF-Dones rondaría los 400 millones de euros, y se levantaría en el Parque Metropolitano de Escúzar. Se estima que los gastos de operación y mantenimiento del acelerador serían de unos 50 millones anuales. No es el único frente abierto por Granada para los próximos años. Otro es el de la candidatura a Capital Europea de la Cultura para 2031. Ya se ha producido una primera reunión de la comisión técnica que debe dar forma a la candidatura granadina, que se presentará oficialmente a partir de 2024. La resolución se dará a conocer en 2027. En 2031, además, se cumple el quinto centenario de la creación de la Universidad de Granada, que ya ha empezado a planificar la efeméride y prevé, en esta línea, la creación de un espacio museístico, además de 'potenciar' el campus de Cartuja como núcleo de vida cultural y académica. Otra de sus apuestas es la inauguración de un Museo de la Salud, que estará en la antigua Facultad de Medicina.