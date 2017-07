El túnel de San Francisco se adapta al paso del AVE con un dique de hormigón

El proyecto del AVE en el tramo entre Antequera y Granada sigue generando noticias y polémica día tras día. Tras conocerse que la empresa que lleva a cabo la actuación de la alta velocidad a su paso por Loja habría pedido un aumento del presupuesto de licitación de la obra, en casi un 20% del mismo, que es de 23 millones de euros, para reforzar los viaductos de Puente Quebrada y Plines, lo que vendría a suponer unos 4,6 millones de euros más, el parlamentario socialista Miguel Castellano, compareció ayer junto a las obras que se llevan a cabo en el barrio lojeño de San Francisco. Según Castellano, el aumento de presupuesto solicitado por la empresa adjudicataria de las obras "no será el último", a tenor de cómo ha planteado el proyecto el Gobierno del PP. "Sabíamos desde el inicio que la bajada al 50% del presupuesto inicial iba a significar incrementos en el coste de obra y paralizaciones", señaló el parlamentario socialista, quien apuntó también que todo ello "es la consecuencia de que la obra no cumple las medidas de seguridad y proyectos técnicos que requieren adaptar infraestructuras del siglo XIX en el siglo XX y para que pase un AVE supuestamente del siglo XXI". Miguel Castellano afirmó que "todo esto está ocurriendo "porque el Gobierno de Mariano Rajoy desvió al AVE de Galicia los 200 millones de euros que la Unión Europea concedió al proyecto de Loja y que eran necesarios para construir la variante sur y la nueva estación".

El representante socialista, quien acudió acompañado por miembros de la plataforma 'AVE sí, pero no así, se refirió también al paso subterráneo que se está construyendo en el barrio de San Francisco y que debe permitir el tráfico tanto de personas como de vehículos". Según denunció a pie de actuación, "el Gobierno del PP, con el consentimiento del Ayuntamiento de Loja y de su alcalde, que es del mismo partido, están permitiendo que esta obra se haga con menos de 10 metros de ancho, pero, además, haciendo una auténtica ratonera que aísla al barrio de la Estación y con unas pendientes de subida y bajada que plantean en una zona en la que hay barrancos naturales y que puede haber lluvias fuertes, que pueden suponer que se convierta en una auténtica piscina y quede incomunicado el barrio", alertó.

Durante su repaso por el proyecto del AVE a su paso por Loja, Miguel Castellano también lamentó el derribo de la Estación Vieja y se detuvo en las posibles afecciones en Plines o Puente Quebrada, así como en el túnel de San Francisco, "donde nosotros denunciamos la presencia de agua en sondeos con trazos de sulfuro y aquí se ha tapado con hormigón proyectado un túnel de 200 metros, en curva, por cierto, por el que va a pasar el AVE y no sabemos si se a ver afectado el acuífero".

El parlamentario denunció que desde Madrid no se les facilitan ni los proyectos ni los estudios de seguridad. "Pedimos que nos digan cómo han liquidado más de un kilómetro del último contrato, el único que se ha hecho de la Variante entre Quejigares y Venta del Rayo y no nos lo dicen, sólo que hay un desajuste, pero hay 14 millones volando que no sabemos donde están". Por ello, señaló que "todo esto requeriría y seguramente habrá una comisión de investigación y se determinará si ha habido fraude, malversación o prevaricación.

La Asociación 'AVE Sí, pero no así' estuvo representada por parte de algunos de sus integrantes, entre ellos su presidente, Gonzalo Vázquez, quien comenzó su intervención señalando su indignación porque se cumplen ya 842 días sin que pase un solo tren por la provincia de Granada. Vázquez recordó que desde su asociación ya alertaron hace tiempo de las graves afecciones medioambientales "contra las especies, la flora y la fauna en el río Genazar", en la zona de Plines, al igual que lo han hecho posteriormente en el caso de Puente Quebrada.