Santa Fe permitirá este año "por última vez" la Fiesta del Dragón

Cada año, con la llegada de la primavera, el yacimiento de las aguas termales de Santa Fe se convierten en el lugar de peregrinación de cientos de personas que desean recibir el cambio de estación con un evento multitudinario: el Festival del Dragón. Esta cita, que a priori parece inofensiva, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento que, aunque desea acabar con esta celebración, no ha encontrado la fórmula para hacerlo.

Los terrenos son propiedad, mayoritariamente de BBVA, la entidad que asumió la construcción de una macrourbanización en la zona también conocida como Aguas Calientes. Un proyecto que nunca llegó a ejecutarse después de que la inmobiliaria Martinsa Fadesa encargada de las obras se declarara en suspensión de pagos el 15 de julio de 2008. El Ayuntamiento no puede ponerle puertas al campo. Y no solo eso, no puede prohibir a los asistentes acampar en este entorno por lo que, este año, con total probabilidad el Dragón Festival volverá a celebrarse. No obstante, es posible que sea el último, al menos en esta ubicación. Ya se analiza la fórmula para evitarlo.

"A veinte días de la celebración es muy complicado montar un dispositivo para evitar la fiesta", explica el alcalde de Santa Fe, Manuel A. Gil. No obstante y como en años anteriores, el primer edil tiene previsto celebrar una comisión de seguimiento y una reunión con la Subdelegación del Gobierno para concretar el dispositivo de seguridad de cara a la celebración que suele llevarse a cabo durante varias semanas y está caracterizada por la presencia de decenas de personas acampadas con tiendas de campaña y caravanas.

El mayor esfuerzo de los agentes se centra en garantizar la seguridad pero también controlar las actividades ilegales derivadas de la fiesta como la venta de drogas o de productos sin licencia sanitaria. "Hay que acabar con este tipo de actividad que resulta molesta para la población y provoca un daño en el entorno", remarcó Gil quien avanzó que el Ayuntamiento está trabajando en varios proyectos para revitalizar la zona.

Se trata de actuaciones más modestas, según afirmó el alcalde, en contraposición al planeamiento diseñado años atrás que pretendía construir un hotel y más de 600 viviendas en el entorno. "No estamos a favor de grandes residencias o campos de golf...deseamos un proyecto compatible con el desarrollo turístico y medioambiental y que garantice la protección del entorno", manifestó. En este sentido, reiteró como, el entorno de las Aguas Calientes, ubicadas en el Parque Periurbano de la Dehesa constituyen un pulmón verde muy importante para el municipio y para el Área Metropolitana por lo que resulta imprescindible que se favorezca su protección.