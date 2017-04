Santiago Carbó será el nuevo presidente del Consejo Social

El prestigioso economista Santiago Carbó se convertirá en el próximo presidente del Consejo Social. La toma de posición tendrá lugar el 20 de abril durante la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento. Sustituye a Francisco Martín Recuerda, que fue nombrado en diciembre de 2013 y que ha llevado a cabo distintos proyectos como la actualización del Plan Estratégico de Granada.

Para Carbó, que vuelve a la capital tras una etapa en Reino Unido, este nombramiento es muy ilusionante. "Vuelvo a España y aunque nunca dejé Granada, me hace mucha ilusión", explicó ayer el economista quien cree que uno de sus principales objetivo consistirá en trabajar desde el consenso para posicionar a Granada en el panorama internacional. "En los últimos años se ha avanzado mucho a pesar, incluso, de la crisis. Pero, hay que seguir trabajando", destacó Carbó quien defiende que "hay que posicionar a la ciudad, buscar las experiencias de otras ciudades culturales o artísticas que hayan sido exitosas logrando además, que los ciudadanos que viven en ella se sientan bien". En este sentido, aboga por no desechar el pasado y utilizar los proyectos que ya están consensuados como el actual Plan Estratégico.

Carbó aboga por impulsar la ciudad para que gane peso a nivel internacional

Dada su trayectoria en el área económica, cualquiera podría pensar que Carbó sería muy útil para ayudar a desatascar la pésima situación de las arcas municipales. Sin embargo, tal y como detalla esta opción no es viable. "El Consejo Social es un órgano consultivo que no debe interferir en la política municipal porque estaríamos cambiando sus objetivos", destaca. En este sentido, considera que sería un error que un presidente del Consejo Social entre en "ese camino". No obstante, opina: "La situación de muchos municipios en España es complicada. No solo en Granada hay crisis. Hay unos compromisos del Estado español con Europa que van calando a todas las administraciones. Es una situación difícil. Todos queremos que se suavicen las tensiones y se solvente".

Santiago Carbó es licenciado en Economía (Universidad de Valencia, España), doctor en Economía y Máster en Banca y Finanzas (Universidad de Gales, Bangor, Reino Unido) y jefe de Estudios Financieros de la Fundación Banco de Ahorros de España (FUNCAS) entre otros cargos. Siempre ha estado muy vinculado a la Universidad de Granada donde es catedrático. Durante años, ha trabajado como investigador principal y consultor para instituciones como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, o el Ministerio de Ciencia e Innovación. En algunos casos continua.