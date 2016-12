"Sebastián Pérez es un gran activo y cuenta con todo el apoyo del PP andaluz"

La secretaria general del PP-A, Loles López, mostró ayer su apoyo durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del PP de Granada que presidió: "Sebastián, eres un gran activo para este partido. Has trabajado y sigues trabajando duro. Sé que te dejas la piel y sé que has puesto los intereses del partido por encima de tus intereses personales. Por tanto, cuentas con todo el apoyo del Partido Popular de Andalucía".

López reconoció que 2016 ha sido un año "intenso", política y socialmente, lleno de "incertidumbre y bloqueo institucional", pero que ha tenido el resultado final "que tenía que tener", que el PP gobierne en España. La número dos del PP andaluz hizo referencia a la victoria obtenida por el partido en Andalucía en las generales del pasado mes de junio e hizo un "guiño" al PP de Granada del que aseguró que ha tenido "mucho que ver con esa victoria, con Sebastián Pérez a la cabeza y todo su equipo".

La dirigente popular dijo que es "digno de reconocer" que el PP de Granada ganó en junio, pero también en diciembre. "Y eso no ocurre por casualidad. Cuando un partido gana unas elecciones, solo tiene tres premisas que son inamovibles, la unidad, el trabajo y fajarse en la calle. Eso es lo que ha habido en Granada y que ha dado lugar a esos excelentes resultados", afirmó.

La secretaria general del PP-A aludió a los retos que tiene por delante el PP, como son las próximas citas electorales autonómicas y municipales, para las que los populares "se encuentran en las mejores condiciones para ganar".

Respecto a los próximos congresos del PP, López zanjó el asunto diciendo que los populares solo tienen un congreso a la vista, el nacional. En cuanto a los demás congresos, "no toca, no toca. Nosotros no somos un partido que ha nacido con vocación de hablar de sí mismo, hemos nacido para trabajar por los andaluces. Cuando toque hablar de nosotros, hablaremos, cuando lleguen los congresos", señaló.