Sebastián Pérez revalida hoy su liderazgo al frente del PP de Granada

El Partido Popular de Granada celebrará hoy su XIV Congreso Provincial en el Palacio Municipal de Deportes de Granada. Bajo el lema Creemos en Granada, el encuentro reunirá a más de 2.000 personas entre los 1.450 compromisarios con derecho a voto y los 400 invitados acreditados. Además, contará con la presencia del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno y la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP nacional, Andrea Levy, quien clausurará el congreso junto al ya único candidato a la presidencia del Partido Popular en Granada, Sebastián Pérez.

El evento pone punto y final a la campaña más agitada en la historia del partido en la provincia. La existencia de dos candidatos con posiciones muy enfrentadas, el actual presidente, Sebastián Pérez y el concejal popular en el Ayuntamiento de Granada, Juan García Montero elevó el tono de una campaña que pasó de ser un simple proceso interno a un debate abierto con gran división. Finalmente, el máximo dirigente popular, Sebastián Pérez, consiguió el 69,5% de los votos para llegar hoy como único candidato al Congreso Provincial. No obstante, el concejal del PP, Juan García Montero, no tiró la toalla y presentó alegaciones al proceso de selección que cayeron en saco roto durante la última semana. El Comité Autonómico de Derechos y Garantías del PP-A desestimó las reclamaciones del precandidato cerrando la posibilidad de que el PP atendiera a su demanda y suspendiese el proceso congresual. No obstante, cabe resaltar que se mantiene la vía judicial ante un proceso que para García Montero, presentó "graves irregularidades". Entre los distintos aspectos denunciados por el concejal destaca que se habría impedido el derecho a comprobar el censo final de electores en el momento de la votación así como la presencia de los interventores durante el recuento. El PP-A dio carpetazo a las demandas de García Montero el pasado sábado tras la celebración de una reunión de carácter de urgencia desde las 10:00 hasta las 21:00 que resolvió la desestimación.

Esta tensión en el partido fue reconocida ayer por el presidente de la comisión organizadora del congreso, Santiago Pérez, quien valoró ayer el encuentro como una jornada "de participación y encuentro" con la militancia del PP de Granada.

Pérez reconoció ayer que el proceso electoral del XIV Congreso Provincial se inició con "turbulencias" en torno a un proceso de elección de candidaturas "novedoso, aunque con ciertas lagunas debido a que era la primera vez que se ponía en marcha". Sin embargo, "poco a poco hemos ido solventándolas de la mejor manera posible". "Hablaron los afiliados para decidir quién es la persona que quieren que encabece el proyecto del Partido Popular de Granada durante los próximos cuatro años", resaltó el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso Provincial.

Además de las intervenciones, el resto de la jornada se completará con los informes de la Comisión Organizadora, el grupo popular en la Diputación y el grupo popular en el Ayuntamiento de Granada; el debate de las cuatro ponencias -que son Reglamento y Organización, Social, Economía y Empleo, y Comunicación e Innovación-; intervención del candidato y votación.