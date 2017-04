Sebastián Pérez: "No llegaremos a 2019 con un alcalde socialista"

El patio del centro cívico del Zaidín fue el escenario elegido por Sebastián Pérez para presentar su candidatura a la presidencia del PP y medir sus fuerzas de cara al XIV Congreso Provincial que tendrá lugar el 20 de mayo. La gran cantidad de simpatizantes que se acercaron hasta el populoso barrio llegados desde todos los rincones de la provincia demostraron a Pérez que apoyos para repetir en el cargo no le faltan. Durante la cita se dio un baño de masas bajo un cielo azul solo roto por las banderas de Andalucía y del PP que onderaron en varias ocasiones y que demostraron las ganas que los populares le tienen, no solo al Ayuntamiento o la Diputación, sino también a la Junta de cara a las próximas autonómicas.

El acto comenzó con la intervención de la parlamentaria andaluza Marifrán Carazo precedida de representantes de todas las comarcas de Granada. Pérez recibió palabras de apoyo del alcalde de La Calahorra, Alejandro Ramírez, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, el alcalde de la Puebla de don Fabrique, Mariano García o la alcaldesa de Benalúa de las Villas, María del Mar Palma entre otros dirigentes. Todos ellos valoraron el respaldo que les había brindado durante su etapa como presidente de la Diputación momento en que, dicen, fue un dirigente que "salió de los despachos para recorrer los pueblos y conocer a los vecinos". Y, pusieron como ejemplo los plenos itinerantes que comenzaron en Almaciles y que hicieron recorrer a la corporación numerosos municipios de la provincia.

Tiempo después, el portavoz de Nuevas Generaciones, Rafael Caracuel le transmitió todo su apoyo junto a decenas de integrantes de esta agrupación que subieron al escenario para arropar a Pérez. También lo hizo la concejal en el Ayuntamiento de la capital, Rocío Díaz y el diputado nacional Carlos Rojas quienes destacaron la importancia de la "unidad" y ensalzaron la "puerta" que el pasado viernes se abrió para recuperar la Alcaldía de Granada. "Todo nuestro compromiso es contigo", destacó Díaz quien podría convertirse en la primera alcaldesa de Granada si este pacto con C's sale adelante.

Pérez por su parte, se mostró optimista en este sentido y anunció que "no llegaremos a 2019 con un alcalde socialista y tendremos a una alcaldesa del PP". "Eso es lo que hace un presidente y no torpedear a nuestros gobiernos", destacó también el candidato a presidir el PP que lanzó varios mensajes a uno de sus adversarios, el concejal Juan García Montero, quien presentó el pasado viernes su candidatura. En ese acto se pudo ver a distintos integrantes del PP que ayer faltaron a la cita con Pérez pese a que el actual presidente insiste en que no hay "división" en el partido. En este sentido, remarcó que "no hay más partidos que el que hoy está aquí" (...) "lo demás son milongas". Asimismo, afirmó que "me parece muy bien pero son ilusiones no verdaderas".

"Quien tiene que estar muy preocupado y tener de verdad miedo hoy es el PSOE porque le vamos a ganar las elecciones municipales y autonómicas. ¿Cómo me van a dar miedo mis compañeros?" se preguntó después Pérez quien reconoció que siempre "hay que admitir errores pero también es verdad que no se puede contentar a todo el mundo".

Asimismo, se mostró critico hacia la campaña lanzada por Juan García Montero. "Si yo hago cuñas de radio no las hago contra mis compañeros si no contra el PSOE. Porque si no me estaría convirtiendo en el aliado de a quien nosotros estamos atacando", dijo Pérez, que cree que el PSOE "se frota las manos" ante estas acciones. Además, remarcó que nunca promovería la apertura de sedes para hacer campaña contra sus compañeros.

Por último, respecto a las declaraciones del ex alcalde que dijo llevar la gaviota a sus espaldas, Pérez, remarcó que nunca debe llevarse como si fuera una carga. "Yo las siglas, mis compañeros y mis militantes los llevo en mi corazón porque primero es mi partido y detrás estoy yo. Nunca debemos dañar a nuestro partido porque son valores, principios, es transformar Granada en una provincia más justa y mejor", dijo Pérez quien apostó por luchar para ganar y evitar que se rompa esta familia.