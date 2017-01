Sebastián Pérez llevará al congreso nacional el debate de la "lista más votada"

Una reforma a la ley electoral y la restauración del honor de los políticos fue ayer el tema principal de la rueda de prensa que ofreció el Partido Popular de Granada. La razón de la convocatoria: presentar las dos enmiendas más importantes de las 25 que se llevarán al Congreso Nacional del partido el próximo mes de febrero en Madrid.

La primera enmienda presentada ayer por el presidente provincial del partido azul, tiene como objetivo la reforma de la ley electoral para que en cada ciudad o municipio gobierne la lista más votada. En palabras de Pérez, esta medida evitaría que los ayuntamientos se conviertan "en un escenario de confrontación continua".

Cada militante puede hacer una declaración de intenciones respetabilísima"Sebastián PérezPresidente provincial del PP

Este es un viejo debate de la alta política, sobre la que se pone el foco cada vez que se producen situaciones anómalas en los resultados electorales.

La enmienda propone que se celebren segundas vueltas de no alcanzar ningún partido el porcentaje que le dé la victoria, y que posteriormente se unan los partidos, eso sí, antes de esa segunda vuelta, y "no después con intereses ocultos", declaró Sebastián Pérez. Así el votante "ya sabe lo que va a hacer", matizó.

Esto evitaría, según el presidente provincial, la situación que viven la capital y muchos municipios como Motril, "donde ganando ampliamente", no han conseguido alcanzar la alcaldía por los pactos entre el resto de partidos.

Junto a Sebastián Pérez estuvo el diputado nacional de los populares Carlos Rojas, que fue el encargado de poner en escena la segunda enmienda de los 'populares'. La llamada Restauración Reputacional, que se trata de una medida que restituiría el honor de los cargos públicos tras haber sido declarados inocentes en una resolución judicial firme.

La enmienda, muy vinculada al derecho al honor y a la presunción de inocencia, garantiza que el PP del correspondiente territorio informará a la opinión pública de la inocencia de esta persona, además de restituirle como afiliado al partido y que así pueda "participar en la vida orgánica del partido", declaró Rojas, que se refirió a aquellas "querellas políticas injustas que han acabado con la carrera política o dañaron gravemente el honor".

La rueda de prensa también tuvo como inevitable protagonista el congreso provincial del PP, que se celebrará en torno al mes de abril, y que esta vez no tendrá un sólo candidato. En cuanto a esta cuestión, Carlos Rojas mostró su "firme apoyo" a Sebastián Pérez por "su trabajo extraordinario al frente del PP". También alabó el trabajo en los municipios del que dijo: "Eso tiene un máximo responsable que es Sebastián Pérez".

En cuanto a Juan García Montero, que ha dejado claras sus intenciones de pugnar por la presidencia, Sebastián Pérez se mostró incómodo y subrayó que "no puedo hablar de algo que no puede existir", refiriéndose a que aún no se ha convocado el procedimiento provincial. "Cada militante puede hacer una declaración de intenciones respetabilísima y yo respeto a cualquier militante", señaló Pérez. Y en cuanto a Montero, dijo que le parece "muy bien que lo haya trasladado a la opinión pública", pero que no habrá un "pronunciamento hasta que no se convoque en congreso provincial".