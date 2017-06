La Secretaría General coordinará la cuestionada Asesoría Jurídica municipal

El portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, anunció ayer algunas de las modificaciones que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento para sacar mayor rentabilidad a los servicios y reducir gastos. Según detalló el concejal, la Junta de Gobierno Local aprobó la creación de un nuevo servicio adscrito a la Secretaría General que trabajará en coordinación con la cuestionada Asesoría Jurídica. El edil justificó esta modificación "en cuanto que la tarea de Asesoría Jurídica y de Secretaría están en permanente vinculación".

Esta decisión se produce en la misma semana en que la acusación popular de Vox pidió ante la jueza que investiga el caso Serrallo que el actual jefe de la Asesoría Jurídica declare en calidad de investigado como máximo responsable legal en el tiempo que se dieron los pasos oportunos para la construcción de la discoteca en los terrenos donde estaba previsto el parque infantil.

Nombran a María Luisa Álvarez Guarnido como coordinadora general de Movilidad y Protección

Preguntado sobre si el equipo de Gobierno valora la retirada del cargo a este funcionario, Oliver destacó que no tiene conocimiento de la intervención de alguna de las partes en los procedimientos abiertos. "En cualquier caso las decisiones que se tomen en tanto que no haya un procedimiento judicial no tendrán nada que ver con la opinión jurídica de una de las partes", detalló Oliver quien añadió además que no esperará a una resolución judicial si tiene que llevar a cabo una reestructuración.

Así, el actual jefe de momento continuará como titular. "Se mantendrá hasta que se entienda que la estructuración o los requerimientos de este equipo han cambiado", apostilló. No obstante, y aunque no se baraje la sustitución, la decisión de tender un puente entre la Asesoría Jurídica y la Secretaría General a través de este nuevo servicio se puede entender como un paso para que sea la Secretaría General la que tenga la última palabra. Cabe resaltar que la jueza del caso Serrallo ya advirtió que no tiene previsto admitir nuevas diligencias de investigación. Por otra parte, la Junta de Gobierno Local, aprobó también la adaptación de puestos de trabajo y del organigrama del Centro de Datos y Asesoría. En concreto se ha reorganizado el servicio que tenía una dirección técnica y cinco subdirecciones que ahora pasan a ser tres. "Esto va a suponer una reducción significativa de los puestos de libre designación y cierto ahorro", detalló Oliver. Por último, ayer también se aprobó el nombramiento María Luisa Álvarez Guarnido, como Coordinadora General de Movilidad, Protección Ciudadana, Emprendimiento, Turismo y Comercio. Por delante tiene grandes retos como la reestructuración de las líneas de autobús tras la llegada del Metro. Álvarez Guarnido, que no es funcionaria, cuenta con una dilatada experiencia al estar vinculada al mundo del transporte y del asesoramiento jurídico. Antes de incorporarse al Ayuntamiento, ha ostentado distintos cargos de responsabilidad entre ellos dentro del Consorcio Metropolitano de Transportes dependiente de la Junta de Andalucía.