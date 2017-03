Segways:con licencia, por la calzada y a 30 kilómetros por hora

El Ayuntamiento de Granada ha decidido poner orden en la caterva de vehículos extraños que en los últimos años circulan por las aceras de la ciudad. Segways, monociclos eléctricos, armatostes a batería con una rueda... El escenario es de lo más variopinto, como lo son las molestias que generan entre los vecinos. La indefensión en la que estos artilugios sume a los transeúntes ha estado rondando la cabeza de los integrantes del área de Movilidad, que desde hace meses vienen trabajando en una ordenanza que regule esta nueva realidad. Ayer, la concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, dio todos los detalles de la nueva normativa. Y aviso para navegantes, su incumplimiento llevará pareja las pertinentes sanciones.

"Se trata de una forma de movilidad rápida, ágil y barata pero produce conflictos con los peatones y con el tráfico rodado, por eso era tan necesaria su regulación", apuntó la responsable de Movilidad en el Ayuntamiento. Uno de los colectivos que con más ahínco pidió esta regulación fueron los vecinos del Albaicín, hartos de sufrir la invasión de estas dos ruedas.

La nueva ordenanza, que es un compendio de otros textos (ordenanza de la convivencia, de circulación, de seguridad vial, de ocupación de espacios públicos, la de peatones y ciclistas...) distingue dos tipos de usos.

El primero sería el uso turístico y de ocio. Cualquier empresa que quiera llevar a cabo la explotación de estos vehículos deberá tener en cuenta varios requisitos, entre ellos tener una licencia municipal, un seguro de responsabilidad civil, aportar el documento de homologación del aparato, explicitar horarios e itinerarios exactos, lugares habituales de estacionamiento de los vehículos, firmar una declaración responsable para impedir el uso a personas bajo los efectos del alcohol o las drogas y un documento del distribuidor que certifique la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora y un peso máximo del vehículo de 50 kilos.

Con toda esta documentación en regla ahora vienen las normas de circulación. No podrán circular a más de 30 kilómetros por hora y solo podrán hacerlo por la carretera cuando ésta tenga limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora y no exista carril bus. Para poder circular por calles peatonales estas tendrán que tener una anchura de 3 metros. Aquí la velocidad no podrá superar los 6 kilómetros por hora y habrá que dejar a los peatones un espacio libre de 1,5 metros.

Cuando el vehículo en cuestión tenga que circular por la calzada siempre tendrá que hacerlo en sentido de la marcha del tráfico rodado y tendrán que respetar las normas de circulación, respetar la preferencia del transporte público y ceder el paso a peatones y bicicletas.

Es obligatorio llevar chaleco reflectante y casco homologado y si es de noche luz delantera y trasera. Además, en todo momento habrá que ir identificado con el DNI por si hay que enseñarlo a requerimiento de un agente de la Policía junto a la documentación que acredita la homologación del vehículo.

Y ahora el capítulo de prohibiciones. No podrán agarrarse a otros vehículos en marcha, ni circular con auriculares, ni ser conducidos por menores de 12 años, ni circular por calles con una pendiente mayor al 15%, ni aparcar apoyado al mobiliario urbano, ni sobrepasar los 6 usuarios juntos ni circular en los alrededores de la Alhambra. Como se aprecia (y para satisfacción de los vecinos) la cosa se complica en el Albaicín. El jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, cree que es muy positivo regular esta realidad con el objetivo de mejorar la seguridad y hacer compatibles estos 'artefactos' con el resto de usuarios. De momento, antes de sancionar, se abrirá un proceso de información.