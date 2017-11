La venta del Serrallo y el Fórum, vinculada a sociedades opacas de Islas Vírgenes

Más información Una operación gemela en el complejo Marina d'Or denunciada por el Sareb

El Centro Comercial Serrallo, el Fórum de Negocios, el edificio Be Suites, así como otros negocios, terrenos y proyectos que tenía en Granada el promotor García Arrabal hasta 2014, fueron adquiridos ese año por dos empresas creadas en Luxemburgo por una sociedad offshore (opaca) y un despacho de abogados que aparece en los llamados Papeles de Panamá como un bufete intermediario de 75 firmas inscritas en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales.

Aquella operación de compraventa, que se produjo cuando García Arrabal ya estaba inmerso en la investigación del caso Serrallo y antes de ser detenido en la Operación Nazarí, aparece esbozada en los informes elaborados por la Udef. Un contrato privado y una escritura del 18 de diciembre de 2014 (que constan en los registros policiales) permitieron saber a los investigadores el nombre de las sociedades compradoras y algunos detalles de aquel acuerdo, en virtud del cual el empresario granadino y su socio, el Banco Popular (compartían el accionariado de Inversiones Área Sur SL) dejaban de tener relación formal directa con algunos de los proyectos constructivos más emblemáticos de la ciudad. La Policía destaca el hecho de que Universal Holding SA y Pride Investments SA fueran constituidas solo unos días antes de la compra, el 9 de diciembre de 2014, con el capital social de 31.000 euros, habitual en ese país europeo, reconocido por su baja fiscalidad.

Ambas sociedades también comparten domicilio social, el número 6 de rue Heinrich Heine (Luxemburgo), que es una de las direcciones más repetidas en los documentos secretos filtrados y divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el periódico alemán Sueddeutsche Zeitung. Las sociedades offshore en paraísos fiscales tienen que estar asociadas a un nombre y a una dirección del país del cliente que demanda la apertura de esas firmas opacas. En la documentación de decenas de empresas registradas por el despacho panameño de Mossack Fonseca y otros, aparece como referencia de su origen la misma dirección luxemburguesa, la empresa y el bufete de abogados intermediario que aparecían en la operación de compraventa del Serrallo Plaza y otros edificios y negocios en Granada.

Cabinet d'Avocats Faltz & Felgen es el nombre de ese despacho luxemburgués experto en creación de estructuras societarias offshore, tan aludido en los Papeles de Panamá. Los abogados René Faltz y Thomas Felgen son los directores y administradores de las sociedades compradoras de la empresa de García Arrabal, según los datos del Registro Mercantil de Luxemburgo a los que ha tenido acceso Granada Hoy. En los mismos documentos figuran otras empresas detrás de las firmas que adquirieron el negocio del Serrallo en 2014: Luxembourg Offshore Management Company SA (a su vez gestionada por Server Group Europe SA, la sociedad de referencia de decenas de empresas de los Papers de Panamá) y Eraco Ltd., constituida en las Islas Vírgenes por los mismos abogados y que aparece en los documentos panameños dentro de un entramado de sociedades opacas, que se conectan entre sí participadas unas con otras.

(Pinche sobre la imagen para verla en grande)

Aunque este tipo de empresas offshore son legales si se declaran a la Hacienda del país de origen y se suelen utilizar para acumular patrimonio, se les denomina sociedades pantalla porque su fin es ocultar al verdadero dueño del patrimonio y no tienen actividad real mercantil. Con frecuencia persiguen fines como comprar acciones, bienes o desviar beneficios personales o de una empresa. También se emplean para abrir cuentas bancarias en otros países con secreto bancario (como Suiza, Andorra o Mónaco) a nombre de esas sociedades. De este modo, los beneficiarios últimos pueden ocultar su identidad, que queda es secreto tras testaferros, despachos de abogados e intermediarios que suelen aparecer en muchas sociedades.

En el caso de las empresas offshore de Islas Vírgenes que aparecen en la trama de sociedades que hay detrás de las luxemburguesas compradoras del Centro Comercial Serrallo, el beneficiario final figura en los papeles de Panamá bajo un enigmático epígrafe: "The client keep the information of the beneficial owner". En definitiva, una información secreta guardada por el despacho profesional contratado. Las únicas referencias son siempre los abogados Feltz y Felgen y la misma dirección de la rue Heinrich Heine.

Los activos granadinos que a finales de 2014 quedaron en manos de las luxemburguesas Universal Holding SA y Pride Investments SA, al adquirir las acciones de Inversiones Área Sur SL (Inmobiliaria Hermanos García Arrabal y Popular de Participaciones Financieras SCR SA), suman muchos millones de euros, pues a pesar de la deuda hipotecaria que tenía con el propio Banco Popular, la empresa fundada por la familia García Arrabal tenía declarado en aquel momento un capital social de 23,3 millones de euros (3.876.874 participaciones). Esta misma cifra, que consta en el Registro Mercantil, es la que aparece en el contrato privado de venta alcanzado con las sociedades extranjeras. Sin embargo, al menos el 50% de las participaciones (las 1.938.437 de García Arrabal) se habrían vendido muy por debajo de ese valor.

En la escritura de la operación, firmada por el empresario granadino y un abogado representante de la firma luxemburguesa Universal Holding SA ante el notario Ignacio Ramos Covarrubias, el importe de la venta reflejado es de 7 millones de euros. Esto significa que las participaciones sociales, que tenían un valor de 6,01 euros en el momento de la venta, se transfirieron a 3,61 euros cada una. Este detalle es uno de los aspectos de la venta de la sociedad de García Arrabal que destaca la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía en uno de los informes que constan en el sumario Nazarí del Juzgado de Instrucción 2 de Granada. El empresario granadino fue detenido el 13 de abril de 2016 y es investigado en esta causa judicial de presunta corrupción municipal en la que está también imputado el exalcalde del PP, José Torres Hurtado.

Entre los documentos incautados por la policía en las oficinas de García Arrabal están los justificantes bancarios del pago acordado en la venta. 3,8 millones de euros en dos cheques del Banco Popular con la misma fecha de la firma de la escritura iban destinados a Hermanos García Arrabal SL, otro de 1,1 millones de euros fue abonado a Serrallo Plaza Management SL y el empresario obtuvo otros 4 avales bancarios de pagos aplazados hasta 2015 que otorgaba también el Popular, respaldando así el pago por parte de Universal Holding SA. La entidad bancaria española era avalista de una de las compradoras por un lado y, por otra parte, la vendedora de sus acciones a la otra sociedad luxemburguesa constituida por el mismo despacho de abogados.

Aquella operación de venta a Universal Holding SA y Pride Investments SA, sociedades creadas en Luxemburgo por el despacho de abogados Feltz y Felgen, se firmó el 18 de diciembre de 2014. La empresa transferida (Inversiones Área Sur SL), creada por la familia García Arrabal en 2004 y que promovió la construcción del Centro Comercial Serrallo y otros muchos proyectos urbanísticos en Granada, cambió de denominación y se convirtió en Taler Real Estate SL.

En estos momentos esta sociedad sigue activa y, según su propia web, gestiona el Centro Comercial Serrallo Plaza, el edificio Be Suites que alberga la sede del PP y el Colegio de Médicos, el Fórum de Negocios, viviendas en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS), Parquelagos y Motril; así como un gran catálogo de terrenos y parcelas que adquirió el promotor granadino durante la década del boom de la construcción.

Como administrador único de esa sociedad en estos momentos aparece inscrito Santiago Burgaleta García-Mansilla, un profesional gestor de empresas que en este tiempo ha acudido personalmente a reuniones y negociaciones en la ciudad, según algunos empresarios y empleados de promotoras granadinas consultados por este periódico. También figuran otros apoderados de Taler Real Estate, que fueron nombrados a los dos meses de que las dos firmas luxemburguesas compraran este negocio. Todos ellos son abogados y profesionales de despachos españoles que representan a decenas de mercantiles.

Taler Real Estate SL se anuncia en su web como la compañía "inmobiliaria líder en Andalucía", que es "eminentemente patrimonialista, con un portfolio de activos residenciales y terciarios de calidad, situados en zonas prime de la provincia de Granada". Además del negocio que gestiona la propia empresa, ésta administra actualmente otras tres sociedades granadinas (con capital social que suma casi 10 millones de euros), en las que ha entrado desde 2016, conforme salían de sus órganos de administración empresarios locales como el propio García Arrabal. Otras sociedades en las que ha aterrizado estos años han sido liquidadas justo después.

El administrador de Taler, el abogado Santiago Burgaleta, también ha entrado directamente en otras sociedades granadinas este último año. Es el caso de Fórum de Negocios Granada, Fórum de Negocios del Sur o Fórum de Negocios de Motril. De este modo, Taler Real Estate, la firma comprada en 2014 por las sociedades vinculadas a los papeles de Panamá, se ha hecho de una forma u otra con el control y la gestión de una parte importante del patrimonio y los negocios inmobiliarios en la provincia. La opacidad de las empresas luxemburguesas que adquirieron en 2014 las acciones dificulta la clarificación de quienes son los beneficiarios finales de todo ese negocio, ya sea tras el entramado en el que están esas sociedades extranjeras o de cualquier otro comprador que puede haber llegado en estos tres años.