El caso Serrallo sienta desde hoy en el banquillo a ocho ediles del PP

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga el llamado caso Serrallo, prevé comenzar hoy la toma de declaración en calidad de investigados a los concejales del PP que en 2012 integraban la Junta de Gobierno Local en la que se respaldó la discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, construida supuestamente de forma irregular en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo.

La jueza ha citado a estos ediles y exediles -seis de ellos aún siguen en el grupo municipal del PP- para que declaren a lo largo de tres días como presuntos responsables de un delito de prevaricación urbanística. También han sido citados la exsecretaria del Ayuntamiento y el interventor. La primera tanda de declaraciones arrancará hoy a las 10:00 horas con cuatro de ellos, que declararán a intervalos de media hora. Se trata de los ediles Juan García Montero y Telesfora Ruiz y de los exconcejales Juan Antonio Mérida e Isabel Nieto, si bien esta última ya estaba siendo investigada en la causa. La jueza del caso Serrallo les ha citado a declarar después de que el pasado 27 de marzo lo hiciera en calidad de investigado el que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), el cual expuso que tanto su participación en la Junta de Gobierno Local como la del resto de miembros se llevaba a cabo de forma "automática", puesto que seguían los criterios de los que eran informados por los técnicos.

No obstante, la magistrada argumenta en su último auto que, de acuerdo al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, los miembros de estas instituciones están "sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones en el ejercicio de su cargo y son responsables de los acuerdos en los que hayan votado favorablemente". En este sentido, advierte la jueza de que los miembros de la Junta de Gobierno Local "no pueden limitarse a votar" como expuso Torres Hurtado en su declaración, sino que, como miembros de la corporación, "tienen la obligación de obtener datos o informaciones (...) que resulten precisos para el desarrollo de su función. Es más, deben de cerciorarse de que las decisiones que vayan a adoptar se ajustan a la legalidad, no pudiendo reducirse su votación a una mera actuación automática como se argumentó al respecto".

Por ello, en el auto se expone que la conducta de estos ediles en la Junta de Gobierno Local del 26 de julio de 2012 en la que se produjo una votación por unanimidad en relación con los horarios y usos complementarios del Serrallo puede ser constitutiva de un delito de prevaricación urbanística y acepta la petición de la acusación popular ejercida por VOX de traer al procedimiento a los concejales que apoyaron este expediente.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada también instruye el llamado 'caso Nazarí', por el que están siendo investigadas 17 personas entre políticos, funcionarios y promotores, algunos de los cuales también están vinculados al caso Serrallo, como el exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, ambos suspendidos de militancia en el PP. En el caso se investigan la supuesta comisión de delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.