Servir muy frío

Imagínese una noche calurosa de verano en una terraza donde conseguimos que nos llegue algo de brisa fresca. Nos apetece una bebida bien fría. Casi podemos oír el ruido de los cubitos de hielo entrechocando en la copa… Y las burbujas de un vino espumoso jugueteando en forma de rosario hasta llegar a la superficie. Si, han leído bien.

Y es que una nueva forma de tomar champagne o cava ha llegado a nuestras vidas. Y lo hace con intención de quedarse. Se trata de un nuevo concepto que propone tomar estos vinos con abundante hielo y en copa de balón. Aunque una vez que se prueba, se puede asegurar que la idea es apta para cualquier época del año. Pero ojo, no cualquier champagne o cava, sino aquellos que han sido elaborados de forma que, al añadirles hielo, éste no rompa la burbuja y no nos deje el vino sin carbónico. Para ello, se elabora un vino blanco espumoso demi sec (semi dulce) de forma que la densidad del azúcar "proteja" esa burbuja. Debe servirse en copas grandes transparentes de tipo Cabernet que refuercen la experiencia de frescura.

Nacen espumosos que van bien en el aperitivo o para tomar solos

Son varias las marcas que han apostado por este nuevo proyecto. ¿El resultado? Espumosos que dentro de los estilos podemos describir como de esos que les gustan a los jóvenes, que van bien en el aperitivo o para tomar solo. Pero más allá del lanzamiento de un producto, el mensaje tiene que ver con que el consumo está cambiando. Que se tiene en cuenta el gusto del consumidor. Que hay vinos especiales para momentos especiales y otros más simples, para situaciones más relajadas. Que no está mal si en días de calor le ponemos un cubito a un chardonnay… Desacralizar el consumo es una buena medida para atraer a nuevos consumidores.

Moët&Chandon, Imperial Ice:fue la celebérrima marca francesa Moët & Chandon quien puso a la venta, hace unos cinco años, el primer champagne del mundo especialmente elaborado para ser disfrutado con hielo. Benoît Gouez, chef de cave de Moët Chandon, definía esta nueva propuesta de la Maison como "una forma totalmente nueva de beber champagne." La composición que presenta el Ice Impérial de Moët ha sido desarrollado por expertos para intensificar la experiencia del sabor, con el original toque que aporta la frescura de los frutos rojos. Es una oportunidad para descubrir nuevas sensaciones refrescantes e intensos aromas a frutas tropicales este verano. Su base es con las clásicas Chardonnay y Pinot Noir y un toque de Semillón. Muy interesante combinado con cáscara de pomelo y hojas de albahaca. Se presenta en una lujosa botella lacada en blanco con una corbata negra, etiqueta dorada y un diseño en plata, símbolo de la elegancia y el glamour de la Maison.

Freixenet también sea lanzado a la conquista de este nuevo modo de consumo. El nuevo Freixenet Ice ha sido creado para ser disfrutado con hielo, en copa de balón, y además podemos hacer un mix con nuestros sabores favoritos, frambuesa, kiwi, lima o limón. El prestigioso coctelero Javier De Las Muelas (Dry Martini en Madrid y Speak Easy en Barcelona) apuesta por mezclarlos en originales combinados: con licor de melocotón, St. Germain, jengibre y pomelo…. y siempre, siempre con hielo. El resultado: magnífico y muy refrescante. Este cava está elaborado mediante un coupage de vinos de Macabeo,

Xarel.lo y Parellada, con un toque de Chardonnay y tiene una burbuja fina y elegante además de un aroma frutal.

Otra de las marcas de cava que se suma a la moda de los cavas con hielo ha sido Codorniu. Lo hace con la gama Anna Codorniu Sweet Edition cuyo diseño de botella ha dejado en manos de la marca Mr Wonderful, una versión más dulce de su producto que permite distintas combinaciones. En este cava descubrimos la fantástica combinación de los aromas afrutados con el equilibrio dulce en boca. Las dos fases armonizan a la perfección: el olfato complementa al gusto y recíprocamente. En nariz se aprecian notas frescas de frutas de primavera y flores blancas, recuerdos de melocotones y flores de almendro. En boca aporta una agradable sensación de densidad, manteniendo siempre un gran frescor y vitalidad.