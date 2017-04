Sierra Nevada se consolida como líder con 1,1 millones de clientes y 34 de facturación

No hay pega que ensombrezca la temporada 2016-2017 de Sierra Nevada. La estación puede haber cerrado la campaña una semana antes de lo previsto, pero el balance de un curso clave en lo deportivo y lo turístico sigue siendo muy positivo. El consejero de Turismo de la Junta, Francisco Javier Fernández, ya adelantó el pasado lunes que la Sierra había cerrado una "gran temporada", y ayer la Junta de Andalucía y Cetursa confirmaron unos datos que, si no históricos -esta vez gana la temporada 2008-2009, que duró un mes más-, sí que son muy destacables.

La estación ha conseguido atraer durante esta temporada a 1.150.814 personas, entre esquiadores (955.521), visitantes (118.837) y participantes en las distintas actividades que organiza Cetursa (76.456). Estas cifras están a mucha distancia de las registradas durante la temporada pasada, que tuvo el dudoso honor de ser la peor que ha vivido la Sierra desde el año 1995 como consecuencia de la pertinaz falta de nieve. Si se echa un vistazo al balance que Sierra Nevada ofrecía hace justo un año, es fácil comprender las buenas sensaciones que ha provocado esta temporada. La estación ha crecido más de un 40% respecto a la última campaña, sumando 330.846 clientes y dejando muy atrás la ocupación media, que ha alcanzado un 68%, frente al 51% del año pasado.

El buen mes de diciembre permitió poner los cimientos del resto de la temporada

Sin embargo, no sería "justo" comparar esta exitosa temporada con la del año pasado, marcada por la falta de precipitaciones y las duras condiciones meteorológicas. Así lo aseguró ayer la consejera delegada de Cetursa, María José López, que ofreció otras dos comparaciones que dan una idea más aproximada y sin distorsiones de la relevancia de la campaña que acaba de cerrar la estación.

En primer lugar, López apuntó que la cifra de usuarios de Sierra Nevada no solo crece respecto a la temporada pasada, sino que marca una gran diferencia con la media de la última década, que se sitúa en 963.324 clientes. Es decir, que este último año la Sierra ha atraído a un 19% más de visitantes, entre esquiadores y no esquiadores, ganando 187.490 usuarios respecto a una temporada media. Esto ha sido posible gracias al "trabajo y el esfuerzo" realizado por todo el equipo de Cetursa para aprovechar las "ventanas de frío" que se han abierto a lo largo de una temporada que no ha sido especialmente lluviosa, pero que se benefició de un buen mes de diciembre en el que se pusieron los "cimientos" sobre los que luego se construiría la campaña. Ese trabajo ha permitido mantener una longitud esquiable de 81 kilómetros, 26 más que la media de la última década.

El segundo indicador es la posición que ocupa Sierra Nevada entre los destinos de invierno. La Sierra, según confirmó ayer la consejera delegada de Cetursa, se consolida un año más como la estación líder del mercado de nieve español, una posición que viene manteniendo desde hace algunos años y que refleja "el esfuerzo por llegar a segmentos nuevos" y seguir ampliando la base de clientes.

En esto último incidió también la delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, que apuntó durante la presentación de los resultados que la Sierra ha demostrado ir por el "buen camino", abriendo mercado para clientes más jóvenes que son claves para garantizar la continuidad de los resultados de la estación.

Esta búsqueda de nuevos nichos de mercado también ha permitido a la Sierra empezar a ganarle la batalla a su principal enemigo: la estacionalidad y la concentración de los clientes durante el fin de semana. De lunes a viernes, la estación ha registrado el paso de 5.902 personas, un 65,8% más que en la temporada pasada (la media fue de 3.559 clientes) y un 27% que la media de la última década, que se sitúa en torno a los 4.647. "Los fines de semana de por sí son buenos en los destinos maduros. El reto era ocupar entre semana buscando otros segmentos", explicó la consejera delegada de Cetursa, que apuntó que el trabajo de promoción de los últimos años "se ha hecho visible esta temporada". Los buenos datos de afluencia durante los días de semana se explican en buena medida por las campañas de esquí escolar y las acciones de promoción en grandes mercados internacionales como Reino Unido, Portugal, Polonia o los Países Nórdicos.

La desestacionalización, así como el incremento de clientes, han tenido una traducción directa en las cifras de ocupación, que también marcan una gran distancia respecto a la media de las últimas diez temporadas. La ocupación media en Pradollano ha alcanzado un 68%, "una de las medias más altas de la década", que supera en 17 puntos a la del año pasado. Ese incremento también se nota en los alrededores de la estación, ya que los establecimientos ubicados en la carretera de acceso a la Sierra han alcanzado un 51% de ocupación, frente al 31% de la campaña pasada.

La buena temporada, los nuevos clientes y la combinación de deporte y turismo también ha tenido su reflejo en el aspecto económico. La estación ha conseguido cerrar la campaña 2016-2017 con 34 millones de euros de facturación, una cifra que supera en un 15% la media de una "temporada normal". El avance respecto al año pasado es todavía más evidente: la campaña 2015-2016 se cerró con una facturación de 23 millones, lo que significa que las ventas han crecido un 47,8%.

En esa línea, Sandra García recordó que la estación genera un enorme impacto económico en la provincia -400 millones de euros, según el último estudio de la UGR- y que tiene capacidad para generar 8.500 empleos directos e indirectos.