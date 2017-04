Sierra Nevada cierra una temporada de éxitos con una jornada de esquí gratuito

La estación de esquí de Sierra Nevada cerró ayer la temporada 2016-2017 con una jornada de esquí gratuito en la estación invernal y con la publicación del documental The Mountain of Sun, un audiovisual de 36 minutos sobre los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle Ski. El documental, que fue estrenado hace un mes en el Centro Lorca, muestra la cara oculta de los campeonatos, la gestación del evento y recuerda, a través de algunos de sus protagonistas, la llegada del snowboard y el freestyle a Sierra Nevada, y de la evolución de sus instalaciones.

The Mountain of Sun, promovido por Sierra Nevada TV a través de la productora granadina Whastudio, no solo narra los entresijos del campeonato sino que habla del espíritu de las montañas, de vidas dedicadas a los deportes de invierno y del sabor de la victoria en una alta competición.

Cetursa ha publicado en la web el documental The Mountain of Sun que resume la competición

Profesionales del esquí y del snowboard, responsables de la estación, fotógrafos y constructores del snowpark Sulayr son algunos de los protagonistas que conducen el documental.

El Campeonato del Mundo de Snowboard y Freestyle de 2017, el segundo campeonato mundial absoluto que celebra la estación granadina, sin duda ha marcado la temporada invernal en Sierra Nevada, si bien el centro invernal logró hacer compatible la alta competición con el esquí turístico. Según ha informado Cetursa, Sierra Nevada ofrecerá el balance de la temporada que concluyó ayer aunque ya se anticipan datos positivos.

El cierre de la temporada no ha sentado nada bien a los amantes de la nieve. Numerosas personas mostraron ayer su tristeza ante el fin de cuatro meses de esquí y snowboard apasionantes. No obstante, la Sierra sigue viva todo el año. La estación ya prepara la campaña de verano repleta de actividades deportivas y de ocio para toda la familia.