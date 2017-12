La Sierra supera los 38.000 visitantes en el primer puente de la temporada

Puede que sea el último puente del año, pero para Sierra Nevada el de la Constitución y la Inmaculada es la primera prueba de fuego de la temporada. Y la estación la ha superado con creces. A pesar de que la nieve no ha sido tan generosa como otros años, la estación ha saldado el largo puente festivo con más de 38.150 personas, entre esquiadores y visitantes.

El balance realizado por Cetursa, recogido por EuropaPress, indica que desde el pasado miércoles hasta ayer domingo pasaron por la estación 27.300 esquiadores (5.450 al día), que disfrutaron de los 28 kilómetros repartidos en 40 pistas y del mayor desnivel esquiable de España, con 1.100 metros. Los amantes de la nieve han tenido la oportunidad de disfrutar de pistas en todos los niveles, además de un área de freestyle provisional mientras se habilita el snowpark Sulayr.

Además de los esquiadores, la estación consolida su posición como centro de atracción turística con 10.850 visitantes, que han podido participar de las actividades lúdicas y de ocio organizadas por Cetursa, que ha conseguido acondicionar para el puente el área de trineos del parque infantil Mirlo Blanco.

Tras el puente, la Sierra ya mira a la Navidad y al cielo, que condicionará las condiciones de apertura para las fiestas. También a la espera de la nieve está la estación recreativa del Puerto de la Ragua, que aguarda el cambio meteorológico y la caída de nieve para poder estrenar temporada y repetir las cifras de la pasada campaña, con más de 8.000 visitantes semanales a sus tres pistas de esquí de fondo y una cuarta dedicada a trineos.

Fuentes del Consorcio que gestiona el Puerto de la Ragua detallaron a Efe que las precipitaciones de esta temporada no han superado los cinco centímetros de nieve, que se ha derretido, por lo que no han podido iniciar aún la temporada. La falta de nieve provocó que la estación permaneciera cerrada por completo en la temporada 2015-2016, un dato que esperan no se repita en la actual.