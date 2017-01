El Sindicato de Policía estudia denunciar a Torres Hurtado

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) estudia formalizar una denuncia contra el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP) por apuntar que la conocida como operación Nazarí en la que fue detenido el pasado mes de abril respondía a órdenes políticas. El sindicato defiende que la actuación respetó escrupulosamente la legalidad.

En un comunicado, el SUP de Granada, mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, ha adelantado que estudia denunciar judicialmente a Torres Hurtado por considerar en declaraciones públicas que su detención respondió a "órdenes políticas".

La operación se efectuó el pasado 13 de abril y conllevó 16 detenciones y más de 25 registros

Este sindicato ha recalcado además que la operación Nazarí, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística y por la que fue detenido Torres Hurtado, se desarrolló "respetando escrupulosamente la legalidad".

El sindicato ha recordado que las diecisiete detenciones que se practicaron en el marco de esta investigación las ordenó la autoridad judicial y que además fue "ajustada a derecho" y con un desarrollo adecuado a los objetivos marcados en su planificación.

El SUP ha destacado que la Policía Nacional no es ningún cuerpo "al servicio del político de turno", como consideró en una entrevista de televisión Torres Hurtado, al que han recordado que en el derecho de defensa no se admite todo. Le han reprochado además que defendiera de manera pública que la actuación policial respondió a "órdenes políticas" y no a la acumulación de indicios contra su persona. El Sindicato Unificado de Policía ha adelantado que estudiará estas y otras posibles declaraciones del exalcalde de Granada para conocer si en ellas imputa delitos a los compañeros que han trabajado en ésta operación, lo que motivaría sus acciones judiciales.

La operación Nazarí se desarrolló el día 13 de abril y conllevó un total de 16 detenciones y alrededor de 25 registros de domicilios particulares, sedes de empresas y despachos profesionales de esta ciudad, aparte de dependencias municipales como la Alcaldía o el edificio de las Hermanitas de los Pobres, en Gran Capitán.

Las actuaciones, que efectuaron de forma conjunta agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada y de la UDEF de Madrid, fueron autorizadas por el juzgado que instruye este asunto, que parte de dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.