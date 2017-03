El Sindicato de Policía advierte que no hay efectivos para un despliegue en la zona Norte

El Sindicato Independiente de la Policía Nacional en Granada (SUP) aseguró ayer que carece de los efectivos suficientes para mantener el despliegue permanente en el distrito Norte de Granada que anunciaron ayer la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento tras tres homicidios en menos de tres meses.

El SUP recalcó la "grave situación" por la que atraviesa el Cuerpo Nacional de Policía en Granada y dijo que "todas las brigadas" se encuentran "bajo mínimos", con dificultad para cubrir los servicios. El sindicato consideró que con estos datos les llama "poderosísimamente la atención" el anuncio de un dispositivo de presencia policial en el distrito Norte de esta capital andaluza "cuando muchos días no se pueden atender ni las llamadas de los ciudadanos".

"No entendemos entonces si no se refuerza la plantilla de Granada o se implantan servicios extraordinarios con las graves deficiencias de personal que tenemos en la ciudad, cómo vamos a poder asumir un despliegue permanente en una zona de la ciudad", recalcó el SUP, que pronosticó que este operativo se diluirá en el tiempo. El sindicato cifró en un 20 % el número de efectivos de déficit y sumó una "insuficiente reposición" que ha provocado el "desabastecimiento más absoluto" de agentes.

El SUP recordó que muchos de los agentes participan en los dispositivos especiales dedicados a combatir los enganches a la luz ilegales que nutren a plantaciones de droga, lo que provoca un "baile" de funcionarios que afecta al resto de unidades. Exigió además que, hasta que se incorporen nuevos efectivos, se active el presupuesto necesario para servicios extraordinarios que permitan garantizar "mínimamente" la seguridad ciudadana.